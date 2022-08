Qué ves: el test viral que revela si sos una personas con carácter sólido

test

Pera

Si lo primero que viste fue una pera, podrías ser una persona con un carácter sólido y definido. No te gusta llamar la atención y en los lugares que asistís, preferís pasar siempre desapercibido.

Te caracterizás por ser muy amable, atento y dulce con todos los que te rodean. Tu familia siempre está en primer lugar para vos y harías cualquier cosa por ver felices a los que más amas. Soles ser precavido con tus decisiones y no actúas de forma impulsiva.

Mano

Si lo primero que viste fue un mano, podrías ser una persona que no se detiene por nada. Siempre te encontrás en movimiento y te fascinan las aventuras. La zona de confort no es lo tuyo y te escabullís de los espacios en los que no te permiten avanzar.

La vida para vos es muy corta y por eso, nunca rechazás ningún plan. Vivís tus días como si no existiera un mañana. Te encanta pasar tiempo al aire libre. Tenés un gran poder de observación y nunca se te pasa por alto ningún detalle. Sos extremadamente perfeccionista.