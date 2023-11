Test viral: el dibujo que elijas revelará lo que intentás ocultar de tu personalidad

Test viral: qué dibujo elegís de la imagen

Test viral imagenes.png

Resultados del test viral

Dibujo 1

Tenés una tendencia a minimizar las cosas que ocurren, debido a la seguridad que tenés en vos mismo y a la capacidad para enfrentar ciertas dificultades. Pero permití ser un poco más permeable, la perfección no existe.

Dibujo 2

Tenés una tendencia a ocultar todo lo que vales, posiblemente por poseer una gran inseguridad de vos mismo ante los demás. Pero el hecho de estar todo el tiempo alerta puede servirte para defenderte de algunos ataques. Intenta no caer en el pesimismo.

Dibujo 3

Ocultas también tu valor real pero aquí no es debido a tus inseguridades, sino para tapar un ego preponderante, para no parecer arrogante con el resto. Intenta no ponerte siempre por encima de los demás.

Dibujo 4

Seguramente la elección de este dibujo te hace como alguien propenso a las críticas, que no está del todo conforme con lo que hace con su vida. El pesimismo tiene un paso adelante por sobre el resto y eso se nota en cada uno de tus movimientos y declaraciones. Intenta recuperar a aquellas personas que perdiste por tu actitud.

Qué es un reto viral

Un reto viral es una forma de entretenerse que tienen los usuarios que navegan en redes sociales, estas pueden ser Facebook, Twitter, Threads, entre otras. Por lo general se trata en encontrar dibujos, personas, objetos en una imagen, algunos en un tiempo determinado y otros no.

Qué es un acertijo lógico

Los acertijos lógicos son otra forma de entretenimiento que no necesita un conocimiento previo, ya que son juegos donde la resolución al enigma se realiza a través del razonamiento y la intuición.

Qué es un desafío intelectual

Son actividades con temas como matemática, adivinanzas y relación de objetos que ponen a prueba los conocimientos básicos que aprendimos alguna vez. Se trata de juegos sencillos y moderados que buscan el interés de las personas para obtener los resultados jugando, que por lo general requieren un poco de paciencia.