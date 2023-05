Test viral: lo primero que veas revelará si sos una persona ingenua

Resultados del test viral

Corazón

Si viste primero el corazón, amas poner a prueba tus habilidades. Te encanta pasar tiempo al aire libre. No toleras que te den órdenes. No juzgas a las personas sin conocerlas. Prefieres vivir tus propias experiencias. Te vas de los lugares donde sientes que no tienes posibilidad de crecimiento. Tratas a los demás de la misma manera que te tratan. No sueles guardar rencor.

Fuego

Si viste primero el fuego, eres inseguro(a) y, por momentos, ingenuo(a). Destacas por tu gran poder de observación. Eliges vivir amores cortos, pero muy intensos. Tienes una memoria privilegiada. Ningún detalle se te pasa por alto. Te alejas de la gente falsa. No toleras la hipocresía. Guardas los secretos más profundos de muchas personas.