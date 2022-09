Habló el abogado del Teto Medina: "La imputación es absurda"

Medina "iba como un exadicto a dar charlas para los chicos que querían salir de la adicción, así que no se necesita ningún título habilitante", aclaró el abogado.

De haber faltado la documentación necesaria para dar charlas eso "sería una suerte de falta administrativa, pero no reducción a la servidumbre, que es uno de los delitos más graves contra la libertad", resaltó.

"Era un empleado que iba, daba charlas y se volvía a la casa", agregó Tenca. El conductor televisivo está detenido acusado por presunta reducción a la servidumbre, asociación ilícita, explotación laboral y abandono de persona.

Medina, de 59 años, quedó detenido este jueves tras 21 allanamientos realizados en la comunidad terapéutica "La razón de vivir", que funciona en la provincia de Buenos Aires. Cientos de personas acudían a esta organización para tratar sus adicciones a las drogas.

"Me consta lo que hacía Medina. Después lo que sucedía adentro de la fundación no me consta a mí ni seguramente a él. Yo hablo con él con alguna frecuencia y jamás me hizo mención a nada", afirmó el abogado.