Impresionante choque y vuelco dejó al menos tres heridos en Caballito

El defensor de Newell’s Old Boys, Saúl Salcedo, protagonizó un fatal accidente automovilístico este viernes alrededor de las 8:30 de la mañana sobre la Ruta Nacional Nº11, a la altura de la ciudad de Resistencia, Chaco. Como consecuencia del violento impacto, una persona perdió la vida y varias resultaron heridas.

El futbolista, por su parte, sufrió múltiples fracturas pero los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro. Viajaba junto a su familia, incluida su hija de 15 días. El fallecido es el conductor del otro automóvil que tenía 51 años.

El siniestro involucró a dos vehículos y las causas todavía están bajo investigación, aunque se constató que en el momento del choque se registraba una leve llovizna en la zona. Personal policial y servicios de emergencia trabajaron de urgencia en el lugar del hecho para asistir a los damnificados.

Ante la gravedad de la situación, el club rosarino emitió un comunicado oficial para llevar tranquilidad y aportar precisiones sobre el viaje del jugador. "El futbolista se dirigía por vía terrestre hacia Paraguay para concretar su incorporación a préstamo a otra institución. Salcedo viajaba junto a su familia en su vehículo particular", indicaron.

El marcador central se trasladaba hacia su país natal con el objetivo de sellar su incorporación a préstamo al club Libertad de Paraguay, un pase que lógicamente quedará en suspenso mientras el futbolista inicia su proceso de recuperación tras las lesiones sufridas.

El comunicado de Newell's por el accidente de Saúl Salcedo

"El Club Atlético Newell's Old Boys informa que este viernes por la mañana Saúl Salcedo protagonizó un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 11, en la provincia de Chaco.

El futbolista se dirigía por vía terrestre hacia Paraguay para concretar su incorporación a préstamo a otra institución. Salcedo viajaba junto a su familia en su vehículo particular.

El club se encuentra a disposición del jugador y familiares y continuará informando a través de sus canales oficiales cualquier novedad que surja al respecto".