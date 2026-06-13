Impresionante choque y vuelco dejó al menos tres heridos en Caballito
El incidente ocurrió en la esquina de San José de Calasanz y Formosa, a pocas cuadras de la estación Primera Junta durante las primeras horas del sábado. Un auto Volkswagen Polo Blanco impactó sobre un taxi que terminó volcando.
En el barrio porteño de Caballito, el cruce de San José de Calasanz y Formosa se suma a una larga lista de intersecciones peligrosas de la ciudad que carecen de semáforo. A pocas cuadras de la estación Primera Junta, una de las más transitadas de la línea A de subte, este tipo de esquinas suelen presentar riesgos adicionales, especialmente durante la madrugada del sábado cuando la circulación es más fluida y se reduce la percepción de peligro. La presencia de un badén en la calle Formosa, una medida de pacificación del tránsito habitual en zonas residenciales de Buenos Aires, sugiere que el taxi circulaba a velocidad reducida, mientras que el Volkswagen Polo Blanco habría llegado al cruce con mayor energía, provocando el impacto lateral y el posterior vuelco del vehículo de pasajeros.
El impacto contra la puerta del acompañante del taxi —el punto más vulnerable ante un choque lateral— explica por qué el automóvil volcó pese a la moderada velocidad inducida por el badén. En ese contexto, el Volkswagen Polo quedó con su trompa destruida, evidencia de un golpe seco y perpendicular. Las primeras horas del fin de semana suelen registrar en Buenos Aires un aumento de siniestros viales asociados a menor iluminación, exceso de confianza y falta de controles en esquinas sin semáforo, como era este caso.
Como consecuencia del choque, el conductor del taxi y dos pasajeros de 17 años fueron trasladados al Hospital Durand, uno de los centros de alta complejidad del sistema de salud porteño, especializado en emergencias y traumatología. Una joven de 18 años que también viajaba en el taxi resultó ilesa y pudo retirarse por sus propios medios. Ante este tipo de incidentes, es crucial recordar precauciones básicas para circular en esquinas sin semáforo: reducir la velocidad aun cuando se tenga prioridad de paso, extremar la atención en horarios nocturnos y respetar los badenes como dispositivos de seguridad. También se recomienda a los pasajeros de taxi o remis usar siempre el cinturón de seguridad, incluso en viajes cortos, ya que los choques laterales y los vuelcos aumentan exponencialmente el riesgo de lesiones graves o fatales.
Un jugador de Newell's protagonizó un trágico accidente de tránsito en Chaco: al menos un muerto
El defensor de Newell’s Old Boys, Saúl Salcedo, protagonizó un fatal accidente automovilístico este viernes alrededor de las 8:30 de la mañana sobre la Ruta Nacional Nº11, a la altura de la ciudad de Resistencia, Chaco. Como consecuencia del violento impacto, una persona perdió la vida y varias resultaron heridas.
El futbolista, por su parte, sufrió múltiples fracturas pero los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro. Viajaba junto a su familia, incluida su hija de 15 días. El fallecido es el conductor del otro automóvil que tenía 51 años.
El siniestro involucró a dos vehículos y las causas todavía están bajo investigación, aunque se constató que en el momento del choque se registraba una leve llovizna en la zona. Personal policial y servicios de emergencia trabajaron de urgencia en el lugar del hecho para asistir a los damnificados.
Ante la gravedad de la situación, el club rosarino emitió un comunicado oficial para llevar tranquilidad y aportar precisiones sobre el viaje del jugador. "El futbolista se dirigía por vía terrestre hacia Paraguay para concretar su incorporación a préstamo a otra institución. Salcedo viajaba junto a su familia en su vehículo particular", indicaron.
El marcador central se trasladaba hacia su país natal con el objetivo de sellar su incorporación a préstamo al club Libertad de Paraguay, un pase que lógicamente quedará en suspenso mientras el futbolista inicia su proceso de recuperación tras las lesiones sufridas.
El comunicado de Newell's por el accidente de Saúl Salcedo
"El Club Atlético Newell's Old Boys informa que este viernes por la mañana Saúl Salcedo protagonizó un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 11, en la provincia de Chaco.
El futbolista se dirigía por vía terrestre hacia Paraguay para concretar su incorporación a préstamo a otra institución. Salcedo viajaba junto a su familia en su vehículo particular.
El club se encuentra a disposición del jugador y familiares y continuará informando a través de sus canales oficiales cualquier novedad que surja al respecto".
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