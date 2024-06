Thelma Fardin, tras la condena a Juan Darthés: "Somos millones las que decimos que no nos callamos más"

"Estoy muy movilizada. Gracias porque este movimiento es el que me permitió estar acá. Gracias a Amnistía Internacional. Gracias a todas las actrices que pusieron el cuerpo para que esta denuncia tenga el alcance que tuvo", comenzó la actriz en la rueda de prensa.

La artista destacó que "esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza" y remarcó que "hay una posibilidad de reparación en la Justicia y uno en la sociedad. La justicia la tenemos que construir cada uno de nosotros".

"Gracias a este enorme movimiento de mujeres hoy pude hablar. Ese movimiento que hoy es tan denostado", expresó Thelma. "Recibí muchísimos ataques. Dijeron que lo hice por la fama. Han dicho que robaba, que tenía un acuerdo y que sacaba un rédito, pero en realidad fue víctima de constantes ataques", rememoró.

Sobre el final de su mensaje, Fardin manifestó que "somos millones las que decimos que no nos callamos más", y durante la rueda de preguntas, indicó: "Hice todo lo posible para poder mirar a la cara a las hijas de mis amigas, intentar darles un mundo mejor y que puedan hablar".

El fallo contra Juan Darthés

“La Justicia de Brasil declaró la culpabilidad del actor en el juicio por violación contra Thelma Fardin. Los jueces enviaron un claro mensaje de justicia. Firme paso en la lucha por los derechos de las víctimas de violencia sexual y de género”, resaltó Amnistía Internacional en un comunicado tras el fallo.

La organización detalló que los jueces ponderaron “los estándares internacionales de derechos humanos que establecen la forma en la que deben investigarse los casos de violencia sexual, especialmente en lo que respecta a la valoración del testimonio de la víctima y el respeto al tiempo necesario para denunciar”.

Y explicaron: “Dos de los tres jueces intervinientes afirmaron que hay pruebas suficientes que acreditan los hechos denunciados por la actriz. Hemos ganado una batalla importante: romper con el silencio. Esta sentencia marca un precedente histórico”.

Fardin convocó a la prensa desde las 17.30 en la sede de Amnistía Internacional Argentina

La denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés

La actriz Thelma Fardin denunció en diciembre de 2018 que Juan Darthés la violó durante una gira que hacía la novela "Patito Feo", en Nicaragua, en 2009.

Entre lágrimas, Fardín, quien en esa ocasión tenía 16 años, reveló en su momento que estaban en la habitación de un hotel y Darthés le había pedido que "lo tocara" y enseguida le dijo: "Mirá cómo me ponés".

"Él me dijo que se lo tocara (el pene) y enseguida me tiró en la cama, me corrió el shorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo le decía que no", afirmó la joven actriz y enseguida añadió que después él la "penetró".

"En eso alguien, un empleado del hotel, tocó la puerta para entregar algo y pude salir de la habitación", contó la joven durante la conferencia de prensa que realizó en 2018 el colectivo de actrices argentinas en el Multiteatro, ubicado en el Microcentro porteño.