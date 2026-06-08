Tiene 24 años, es mamá y maneja un camión para cumplir el sueño de tener una casa propia

Su vínculo con los camiones comenzó cuando apenas tenía 11 años. Fue su padre, Juan Carlos, quien la introdujo en el mundo de la mecánica básica y los vehículos pesados. Primero lo ayudaba alcanzándole herramientas en el taller y observando cómo trabajaba, y luego se involucró en reparaciones más complejas, sobre todo diferencial, palieres y ruedas.

“Mi papá es todo para mí. Me enseñó a trabajar y a ganarme el pan de cada día. Me apoyó siempre y me dijo que, si era lo que me gustaba, que le diera para adelante”, recordó.

marisel reynoso Marisel también aprendió el oficio de la mecánica

Durante su adolescencia, tuvo su primera experiencia al volante manejando un camión volcador cargado con estiércol. Con el paso de los años, se insertó en el mundo de los transportistas y fue un amigo suyo quien le prestó un Scania 112 para que pruebe antes de salir a la ruta.

Para Marisel fue clave no solo escuchar los consejos que le daban quienes sabían del tema sino también el aprender a hacerse respetar en un ámbito liderado por hombres.

Con el paso de los años aprendió tareas mecánicas que hoy le resultan fundamentales para desempeñarse en las rutas y caminos rurales. De hecho, cuando surge algún inconveniente durante una jornada laboral, suele encargarse ella misma de las reparaciones.

Su experiencia laboral no se limita al transporte de granos. Antes de convertirse en camionera trabajó en tambos y realizó distintos empleos en el sector lácteo para sostener económicamente a su familia.

“Trabajé en un tambo, embarazada hasta los ocho meses del más grande; después lo tuve y, antes de cumplir el mes, ya trabajaba de nuevo”, relató Marisel, que es madre soltera de dos chicos de 2 y 4 años. “Cuando salía del tambo, me hacía 17 kilómetros en bicicleta para agarrar el tren y me iba a limpiar una casa a Cañuelas. A la noche volvía”, contó en una entrevista a LaNación.

Actualmente, trabaja por viajes: “Según la tarifa que se esté pagando el kilómetro, saco 70, 60, 40 mil”, reconoce.

La rutina tampoco es sencilla. Marisel se organiza cada jornada teniendo en cuenta las necesidades de sus dos hijos, quienes quedan a cargo de familiares o personas cercanas mientras ella trabaja.

A pesar de los desafíos, mantiene intactos sus proyectos. Sueña con crecer dentro del transporte, especializarse en el traslado de hacienda y, algún día, convertirse en propietaria de su propio camión.

“Esto es por el futuro. Sí, era un sueño mío de chica, pero lo hago por ellos. Mi sueño más grande es comprarle una casa a mis hijos o un terreno, ir pensando en hacer la casa, y algún día poder llegar a comprarme mi camión, así sea un 1114, un Ford o un 600, lo que sea. Pero que algo sea mío”, cerró.