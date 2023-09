Tierra del Fuego: comía un choripán y casi se traga una bala

"De suerte no me la tragué", dijo el comensal

“Fue un momento bastante crítico en la hora de la cena”, describió el hombre. “Corté el chorizo, di una mitad a mi hijo y la otra mitad me la quedé yo. Al comer una porción me encuentro con este proyectil en el interior. Por suerte nadie lo tragó. De suerte, nada más, que no lo tragué”, relató.

Luego indicó que en un primer momento pensó que lo encontrado debía ser material de la máquina picadora, pero al ver detenidamente la pieza de metal se dio cuenta de que era un proyectil. La familia decidió tirar todo lo cocinado debido a que, según el hombre, se dieron “un gran susto y más que nada por los chicos, a quienes gracias a Dios no les pasó nada”.

Horas después, hizo la debida denuncia en la División de Bromatología para que se investigue la línea de producción de la carnicería, ya que los productos no estaban empaquetados, por lo que son de elaboración local.