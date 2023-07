Tierra del Fuego: visitó la tumba de su hija a quien violó desde chica y su ex lo echó a insultos

condenado visito la tumba de su hija.mp4

La jueza de Ejecución de Condenas de Río Grande, Natalia Buitrago, otorgó la autorización y el Servicio Penitenciario provincial trasladó a Aquino a la tumba de su hija.

Allí, la madre de la fallecida -Susana Maciel- comenzó a increparlo mientras la escena era filmada por un grupo de allegados.

"Lo único que me salió en ese momento fue insultarlo y hacer que lo saquen de ahí. No entiendo la decisión de la jueza. Padecemos otra vez el accionar de la justicia. No sé con qué argumento le permiten salir de la cárcel para visitar la tumba de su víctima", sostuvo Maciel.