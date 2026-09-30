Tigre: detuvieron a un hombre por el femicidio de su exnovia que lo había denunciado en 2025
La víctima del femicidio fue identificada como Aixa, cuya familia decidió visibilizar el calvario que sufrió. "Hoy cuento, mañana no sé", había dicho.
Una mujer de 20 años fue asesinada el martes a la noche en su casa del partido bonaerense de Tigre. El principal acusado por el femicidio es su exnovio, quien había sido denunciado en más de una oportunidad por violencia de género contra la víctima, identificada como Aixa.
El padre de Aixa descubrió el cuerpo semidesnudo de su hija cuando volvió de trabajar a su casa de la localidad de Dique Luján, en el partido de Tigre. La joven había fallecido tras haber sido ahorcada, detallaron sus familiares al sitio TN.
En seguida se hizo la denuncia al 911 y el principal sospechoso fue señalado: Alejandro Daniel Sofía, de 25 años, el exnovio de Aixa, quien había salido de la cárcel hacía apenas dos meses.
"Él le había dicho que cuando saliera la iba a matar. Después le dijo que iba a cambiar. Pero era todo una premeditación de lo que iba a hacer", señalaron las fuentes al medio.
Sofía había estado preso por lesiones y amenazas, y la familia de Aixa aseguró que otras cuatro mujeres lo habían denunciado por violencia de género.
A las 5 de la mañana de este miércoles el hombre publicó un video de despedida en sus historias de Whatsapp y luego se fugó.
La Policía bonaerense todavía lo busca por orden de la fiscal Mariela Miozzo, de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual de Tigre.
La joven había denunciado a su exnovio por violencia de género en más de una oportunidad, y a pesar de que se habían separado tras un año de relación una pariente de ella confirmó que había retomado contacto.
"La denuncia ya está hecha", anunció el 4 de diciembre pasado la propia Aixa, quien además contó que la Justicia había emitido "una perimetral hecha que por 300 metros no se puede acercar ni a mi domicilio y menos a mí".
"Gracias a todo por preguntar. Estoy bien y gracias a Dios viva, como dije. Lo comparto por acá porque le puede pasar a cualquier chica. Hoy cuento, mañana no sé", escribió la joven en Facebook.
A través de la misma red social Aixa contó en otra oportunidad: "Hola, ¿cómo están? Vengo a escrachar a este hdp que me quiso matar" y adjuntó fotos de Alejandro Daniel Sofía, a quien identificó como su exnovio.
Incluso padre y allegados a Aixa habían presentado denuncias por violencia de género contra Sofía tras presenciar momentos en los que él intentó ahorcarla o la agredía de otro modo.
Este miércoles familiares y amigos de Aixa se congregaron en el puente de Dique Luján para pedir justicia por su femicidio.
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