Un joven de Trelew denunció haber sido secuestrado al salir de la escuela y acabó confesando que "se rateó"
Tras el despliegue de un fuerte operativo por parte de la Policía del lugar, el adolescente quedó expuesto en sus declaraciones y se advirtió la mentira.
Lo que comenzó como una alerta dramática terminó convirtiéndose en un insólito malentendido en la ciudad de Trelew. La denuncia de un estudiante, quien afirmó haber sido secuestrado a la salida de su colegio, provocó una ola de angustia e incertidumbre entre los miembros de la comunidad educativa y familias de la zona.
La versión del supuesto rapto cobró fuerza rápidamente a través de las redes sociales y grupos de mensajería, lo que llevó a las autoridades a activar un protocolo de búsqueda e investigación de manera urgente.
La investigación policial que destapó la mentira en Trelew
Frente a la gravedad del cuadro denunciado, personal de la Comisaría Primera junto con efectivos de la División Policial de Investigaciones (DPI) de Trelew tomaron cartas en el asunto. Los agentes desplegaron un operativo para analizar las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores de la institución educativa y tomaron declaración a potenciales testigos del hecho.
La bisagra en el caso ocurrió cuando los investigadores citaron al menor junto a su madre para mantener una entrevista formal. Según explicó el segundo jefe de la DPI local, el comisario Edgardo Julián, fue en el marco de ese diálogo donde las contradicciones salieron a la luz y se logró determinar que la secuencia denunciada jamás había sucedido.
Finalmente, se constató que el adolescente había ideado la impactante historia con el único fin de encubrir ante su familia que se había ausentado de sus responsabilidades escolares. "La palabra secuestro es una palabra que genera inquietud, no solo en los padres sino en la parte nuestra, donde debemos trabajar el hecho y darle toda la celeridad", aseguró el comisario a cargo del caso, tras indicar que, de todos modos, analizarán las cámaras de seguridad para llevar tranquilidad a la comunidad.
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