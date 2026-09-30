Un joven de Trelew denunció haber sido secuestrado al salir de la escuela y acabó confesando que "se rateó"

Finalmente, se constató que el adolescente había ideado la impactante historia con el único fin de encubrir ante su familia que se había ausentado de sus responsabilidades escolares. "La palabra secuestro es una palabra que genera inquietud, no solo en los padres sino en la parte nuestra, donde debemos trabajar el hecho y darle toda la celeridad", aseguró el comisario a cargo del caso, tras indicar que, de todos modos, analizarán las cámaras de seguridad para llevar tranquilidad a la comunidad.