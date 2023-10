Su novia a la distancia lo visita de sorpresa y su reacción es viral

cornuda

Las imágenes muestran a una joven entrando en un restaurant e irrumpiendo en una cena de amigos. Allí se ve la cara de sorpresa de quienes participaban del encuentro y en particular del novio y una joven que estaba sentada al lado de ella.

El video publicado en Tik Tok por el usuario @antonioalvarezasnar cuenta que la novia vive a 2000 kilómetros de distancia y fue a visitarlo por sorpresa. En él se ve al joven sorprendido, agarrandose la cara, que luego se acerca y abraza a su novia y la besa. Todos aplauden menos la joven rubia que se encontraba sentada al lado del chico.

En seguida las redes se hicieron eco del tema. "No soy experta en lenguaje corporal pero el no se ve muy contento sin embargo la que de verdad no parece feliz es la MONA DE NEGROS QUE ESTÁ A SU LADO", dijo una usuaria de twitter que replicó el video.