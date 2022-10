Una joven rompió en llanto y pidió que la mantengan: "No me gusta trabajar"

influencer mantenga

Con cabello teñido en tono rosa neón, la joven no pasa inadvertida: “Por favor, esto es un llamado a la solidaridad”, comenzó alertando Nani Unu. Tras ello, la tiktoker confesó que se encuentra en una situación, realmente, desesperada: “Yo no haría esto, si no fuera realmente urgente”, remarcó.

“Necesito que alguien me mantenga”, pidió con evidente angustia. Luego, justificó su pedido: “Porque no me gusta trabajar", remarcó.

Al parecer, tras haber reflexionado previamente, la joven que se hizo viral, lanzó un serio pensamiento que se refiere a sus profundos sentimientos: “Yo siento que nací para otra cosa”, manifestó.

Por último, la influencer se vio en la urgente necesidad de salir a hacer ese pedido que se terminó viralizando: “No sé, necesita una solución, es muy difícil todo esto”, cerró.