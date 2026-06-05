Las canciones de Indio Solari que se apropiaron las hinchadas de fútbol
La obra del Indio Solari se convirtió en una fuente inagotable para las hinchadas del fútbol argentino que hicieron de sus canciones himnos de cancha.
Los estadios de fútbol se convirtieron en lugares ineludibles de la consagración de los músicos. Pero no únicamente como escenario y marco para sus espectáculos sino, por el contrario, como el espacio de apropiación y resignificación popular que hacen de sus creaciones las hinchadas de fútbol al canciones para cambiarles la letra y convertirse ellas también en protagonistas de un espectáculo que no se da solo en el césped sino también en las tribunas.
Y el Indio Solari también hizo su aporte a esta larga tradición del fútbol argentino al convertirse su obra en una fuente inagotable para las hinchadas, que transformaron estribillos, frases y melodías de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en algunos de los cantos más populares de las canchas del país.
La Bestia Pop es probablemente el caso más emblemático. El clásico A brillar mi amor fue adaptado por decenas de hinchadas y todavía resuena en estadios de todo el país. Detrás del título hay incluso una curiosidad futbolera, ya que Solari tomó inspiración en un personaje ligado a la barra de Gimnasia que solía asistir a los recitales con una bandera del Lobo.
Otro caso icónico es Jijiji, considerado el himno definitivo del universo ricotero y protagonista del llamado "pogo más grande del mundo". Su melodía fue adoptada especialmente por Atlético Tucumán, aunque también inspiró versiones en distintos clubes del interior.
A la lista se suman Etiqueta Negra, vinculada a la historia de la barra de Gimnasia; Juguetes Perdidos, una de las frases más repetidas en banderas y trapos; y Esa estrella era mi lujo, cuyo verso "mi único héroe en este lío" trascendió la música para convertirse en una de las leyendas más utilizadas por los hinchas argentinos.
El Indio nunca ocultó su fanatismo por Boca. Su admiración por Juan Román Riquelme incluso derivó en encuentros personales, una foto que recorrió las redes y hasta un poema dedicado al ídolo xeneize. El propio Román lo invitó a su partido despedida en la Bombonera, aunque Solari no pudo asistir debido a su conocida fobia a las grandes aglomeraciones. La confusión sobre su simpatía futbolística surgió durante años porque Skay Beilinson y la Negra Poly, sus históricos compañeros en Los Redondos, son reconocidos hinchas de Gimnasia.
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