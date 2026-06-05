Las canciones de Indio Solari que se apropiaron las hinchadas de fútbol

A la lista se suman Etiqueta Negra, vinculada a la historia de la barra de Gimnasia; Juguetes Perdidos, una de las frases más repetidas en banderas y trapos; y Esa estrella era mi lujo, cuyo verso "mi único héroe en este lío" trascendió la música para convertirse en una de las leyendas más utilizadas por los hinchas argentinos.

El Indio nunca ocultó su fanatismo por Boca. Su admiración por Juan Román Riquelme incluso derivó en encuentros personales, una foto que recorrió las redes y hasta un poema dedicado al ídolo xeneize. El propio Román lo invitó a su partido despedida en la Bombonera, aunque Solari no pudo asistir debido a su conocida fobia a las grandes aglomeraciones. La confusión sobre su simpatía futbolística surgió durante años porque Skay Beilinson y la Negra Poly, sus históricos compañeros en Los Redondos, son reconocidos hinchas de Gimnasia.