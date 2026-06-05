Muerte de Indio Solari: trasladaron el cuerpo a la morgue

Al advertir la situación, la mujer dio aviso de inmediato al servicio de emergencias. Luego, una empresa de medicina privada acudió al domicilio y constató el fallecimiento del Indio Solari. Tras ser notificados sobre la situación, personal de la fiscalía de turno y efectivos de la Policía Bonaerense se apersonaron en la vivienda.

Murió el Indio Solari: los detalles de su trágica muerte Murió el Indio Solari

La causa quedó caratulada como "Averiguación de causales de muerte". Desde la fiscalía general de Morón detallaron a su vez que personal de Policía Científica fue convocado para trabajar en el lugar realizando distintas pericias con el objetivo de intentar reconstruir las circunstancias en las que se produjo el deceso.

Según trascendió, los peritos que trabajaron en el lugar habrían detectado la presencia de un golpe en la cabeza del músico. Cabe destacar que la necropsia también debe realizarse por protocolo debido a que la muerte ocurrió fuera de un hospital o centro médico. Por ese motivo, la Fiscalía ordenó que el procedimiento se lleve a cabo este mismo viernes con el objetivo de determinar la causa real de la muerte y cuándo se produjo.

Fuentes vinculadas a la causa adelantaron que, hasta el momento, no se detectaron otros indicios en el cuerpo del cantante ni en la vivienda. Ante esto, una de las hipótesis que cobra fuerza es la de un accidente doméstico ocurrido en las inmediaciones de la piscina.

Por el momento no se confirmó si el músico se encontraba solo en la casa al momento del hecho.