Trenes Argentinos anunció un esquema extraordinario: servicios nocturnos y refuerzo de las 5 líneas del AMBA
La Secretaría de Transporte anunció el cronograma especial que prepara para el fin de semana largo de la visita del papa León XIV.
En el marco del esquema de movilidad desplegado por la histórica llegada del papa León XIV, la Secretaría de Transporte de la Nación y Trenes Argentinos anunciaron un operativo extraordinario de transporte para los días lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre.
El dispositivo incluye trenes en horarios de madrugada, mayores frecuencias y un refuerzo especial hacia Luján y la Ciudad de Buenos Aires.
A pesar de los asuetos y feriados decretados para esas jornadas, las cinco líneas estatales del Área Metropolitana de Buenos Aires (Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca y Belgrano Sur) funcionarán con cronograma de día hábil y pondrán en la vía la totalidad del material rodante disponible.
Cómo será el esquema extraordinario de Trenes Argentinos para la visita del papa León XIV
Ramal Moreno-Mercedes: frecuencias cada 30 minutos y trenes más largos:
Dado que el miércoles 11 de noviembre la Basílica de Luján será el epicentro de los actos papales, el ramal Moreno–Mercedes de la línea Sarmiento triplicará su servicio habitual:
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Frecuencias intensivas: Correrá con trenes cada 30 minutos promedio desde las 3:00 a. m. del martes 10 hasta las 23:30 p. m. del miércoles 11 de noviembre.
Mayor capacidad: Se sumará un quinto coche a las formaciones para aumentar el volumen de pasajeros.
Troncal Once-Moreno: Operará con un esquema de día hábil (un tren cada 11 minutos promedio) e incorporará servicios nocturnos especiales en las madrugadas del lunes 9 y del miércoles 11.
Servicios nocturnos y la desconcentración de la Vigilia con los Jóvenes:
Para facilitar los desplazamientos nocturnos hacia las misas en CABA y garantizar el regreso tras la Vigilia con los Jóvenes prevista para la noche del martes 10, las distintas líneas tendrán extensiones horarias:
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Línea Mitre: En los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre habrá trenes adicionales en la madrugada del lunes 9. La noche del martes 10, los servicios extenderán sus salidas hasta la 1:00 a. m. del miércoles 11.
Línea Roca: Sumará refuerzos en la madrugada del lunes 9 y extenderá las salidas de sus ramales eléctricos hasta la 1:00 a. m. del miércoles 11.
Línea Belgrano Sur: El ramal González Catán sumará servicios en la madrugada del lunes 9 y extenderá su funcionamiento hasta la 1:00 a. m. del miércoles 11.
Línea San Martín: Sumará servicios nocturnos el lunes por la madrugada y entre el martes a la noche y el miércoles a la madrugada. Además, reforzará el tramo Pilar–Dr. Cabred (Open Door) como vía alternativa de acceso hacia la zona de Luján.
Cortes y restricciones por seguridad: qué estaciones no operarán hacia Retiro:
Por requerimiento de las fuerzas de seguridad encargadas de la custodia papal, las terminales de Retiro sufrirán limitaciones de servicio en franjas horarias específicas:
Líneas Mitre y San Martín
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Lunes 9 (desde las 8:00) y Martes 10 (desde las 16:00): Ninguno de los trenes de ambas líneas llegará a la estación terminal de Retiro.
Recorridos reducidos:
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Línea Mitre: Circulará entre Belgrano C y Tigre, y entre Belgrano R y las cabeceras Suárez/Mitre.
Línea San Martín: Operará únicamente entre Villa del Parque y Dr. Cabred.
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Cierre de estaciones: Las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre (Línea Mitre) permanecerán cerradas al público desde el sábado 7 de noviembre a las 18:00 hasta la primera hora del jueves 12.
Desde la empresa ferroviaria recomendaron realizar el pre-registro de tarjetas SUBE, chequear las grillas de horarios en la aplicación oficial de Trenes Argentinos y prever demoras ante la masiva afluencia de pasajeros.
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