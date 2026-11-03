Trenes Argentinos anunció un esquema extraordinario: servicios nocturnos y refuerzo de las 5 líneas del AMBA

Frecuencias intensivas: Correrá con trenes cada 30 minutos promedio desde las 3:00 a. m. del martes 10 hasta las 23:30 p. m. del miércoles 11 de noviembre.

Mayor capacidad: Se sumará un quinto coche a las formaciones para aumentar el volumen de pasajeros.

Troncal Once-Moreno: Operará con un esquema de día hábil (un tren cada 11 minutos promedio) e incorporará servicios nocturnos especiales en las madrugadas del lunes 9 y del miércoles 11.

Servicios nocturnos y la desconcentración de la Vigilia con los Jóvenes:

Para facilitar los desplazamientos nocturnos hacia las misas en CABA y garantizar el regreso tras la Vigilia con los Jóvenes prevista para la noche del martes 10, las distintas líneas tendrán extensiones horarias:

Línea Mitre: En los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre habrá trenes adicionales en la madrugada del lunes 9. La noche del martes 10, los servicios extenderán sus salidas hasta la 1:00 a. m. del miércoles 11 .

Línea Roca: Sumará refuerzos en la madrugada del lunes 9 y extenderá las salidas de sus ramales eléctricos hasta la 1:00 a. m. del miércoles 11 .

Línea Belgrano Sur: El ramal González Catán sumará servicios en la madrugada del lunes 9 y extenderá su funcionamiento hasta la 1:00 a. m. del miércoles 11 .

Línea San Martín: Sumará servicios nocturnos el lunes por la madrugada y entre el martes a la noche y el miércoles a la madrugada. Además, reforzará el tramo Pilar–Dr. Cabred (Open Door) como vía alternativa de acceso hacia la zona de Luján.

Cortes y restricciones por seguridad: qué estaciones no operarán hacia Retiro:

Por requerimiento de las fuerzas de seguridad encargadas de la custodia papal, las terminales de Retiro sufrirán limitaciones de servicio en franjas horarias específicas:

Líneas Mitre y San Martín

Lunes 9 (desde las 8:00) y Martes 10 (desde las 16:00): Ninguno de los trenes de ambas líneas llegará a la estación terminal de Retiro.

Recorridos reducidos: Línea Mitre: Circulará entre Belgrano C y Tigre, y entre Belgrano R y las cabeceras Suárez/Mitre. Línea San Martín: Operará únicamente entre Villa del Parque y Dr. Cabred.

Cierre de estaciones: Las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre (Línea Mitre) permanecerán cerradas al público desde el sábado 7 de noviembre a las 18:00 hasta la primera hora del jueves 12.

Desde la empresa ferroviaria recomendaron realizar el pre-registro de tarjetas SUBE, chequear las grillas de horarios en la aplicación oficial de Trenes Argentinos y prever demoras ante la masiva afluencia de pasajeros.