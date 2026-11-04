El Gobierno postergó el plazo para la privatización del Belgrano Cargas y flexibilizó requisitos para ofertar
Tras el pedido de varias empresas, la apertura de los sobres de ofertas para la privatización del Belgrano Cargas se postergó hasta el 21 de diciembre.
El gobierno de Javier Milei resolvió postergar este miércoles la privatización del Belgrano Cargas y modificó una serie de condiciones técnicas y financieras para las empresas interesadas en participar del proceso. Así quedó plasmado en la Resolución 1914/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo.
La decisión se adoptó luego de que varias empresas interesadas en el procesos lictatotio solicitaran más tiempo para inspeccionar la infraestructura ferroviaria y evaluar las inversiones necesarias. Hace dos semanas el Grupo México, el único competidor extranjero interesado, anunció su retiro de la licitación.
De esta manera se estableció un nuevo cronograma para la presentación y apertura de ofertas. La fecha prevista originalmente para el 11 de noviembre se trasladó ahora al 21 de diciembre, mientras que el período para realizar consultas a los pliegos se extendió hasta el próximo 3 de diciembre.
Entre los fundamentos de la medida el gobierno libertario aseguró que recibió consultas y solicitudes de diversas compañías interesadas y que manifestaron la necesidad de realizar inspecciones in situ de las instalaciones ferroviarias para poder analizar con mayor profundidad las inversiones que deberán afrontar en caso de resultar seleccionadas.
La licitación que lanzó el Gobierno comprende la concesión de obra pública de la infraestructura ferroviaria de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, incluidos los inmuebles aledaños y el uso de talleres. También contempla una opción de compra de material rodante, dentro del proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A.
En conjunto, las tres líneas abarcan 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias, con conexiones hacia los principales puertos argentinos y países limítrofes. El esquema diseñado por el Ejecutivo contempla concesiones por 50 años y un modelo de acceso abierto a la infraestructura.
Además de modificar las fechas, la resolución incorporó aclaraciones sobre las exigencias que deberán cumplir los interesados, tanto en materia económica como técnica y operativa.
Uno de los cambios más relevantes corresponde a los requisitos de solvencia financiera. La nueva normativa permite que la capacidad económica de un oferente se acredite mediante hasta dos integrantes que cumplan el rol de socios financieros. Cada uno deberá demostrar individualmente índices de solvencia y liquidez iguales o superiores a uno. Esta modificación amplía las posibilidades de conformar consorcios con varios participantes y distribuir entre ellos las responsabilidades financieras de la propuesta.
Sin embargo, cuando una misma empresa o consorcio pretenda competir por más de una línea ferroviaria, deberá acreditar el patrimonio neto exigido para cada una. De esta manera, tendrá que demostrar capacidad económica suficiente para afrontar la operación conjunta de los corredores a los que aspire.
En cuanto a las exigencias técnicas, se estableció que el socio técnico deberá conservar una participación accionaria mínima del 10%, con derecho a voto, durante al menos 180 días posteriores a la habilitación de las obras obligatorias u optativas.
Resolución 1914/2026:
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