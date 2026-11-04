El Gobierno postergó el plazo para la privatización del Belgrano Cargas y flexibilizó requisitos para ofertar

En conjunto, las tres líneas abarcan 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias, con conexiones hacia los principales puertos argentinos y países limítrofes. El esquema diseñado por el Ejecutivo contempla concesiones por 50 años y un modelo de acceso abierto a la infraestructura.

El tren Belgrano Cargas

Además de modificar las fechas, la resolución incorporó aclaraciones sobre las exigencias que deberán cumplir los interesados, tanto en materia económica como técnica y operativa.

Uno de los cambios más relevantes corresponde a los requisitos de solvencia financiera. La nueva normativa permite que la capacidad económica de un oferente se acredite mediante hasta dos integrantes que cumplan el rol de socios financieros. Cada uno deberá demostrar individualmente índices de solvencia y liquidez iguales o superiores a uno. Esta modificación amplía las posibilidades de conformar consorcios con varios participantes y distribuir entre ellos las responsabilidades financieras de la propuesta.

Sin embargo, cuando una misma empresa o consorcio pretenda competir por más de una línea ferroviaria, deberá acreditar el patrimonio neto exigido para cada una. De esta manera, tendrá que demostrar capacidad económica suficiente para afrontar la operación conjunta de los corredores a los que aspire.

En cuanto a las exigencias técnicas, se estableció que el socio técnico deberá conservar una participación accionaria mínima del 10%, con derecho a voto, durante al menos 180 días posteriores a la habilitación de las obras obligatorias u optativas.

Resolución 1914/2026: