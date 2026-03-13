Trabajador generaba mal clima entre pares: despido justificado y sin cobrar un peso con 12 años de antigüedad

El conflicto se originó en agosto de 2018, cuando la compañía de helados decidió enviar una carta documento para desvincular formalmente al trabajador. La drástica decisión se basó en que el repartidor incurría en faltas de respeto hacia sus superiores y no cumplía con las normas de tránsito al momento de realizar las entregas. Durante el proceso judicial, el demandante aseguró que las causas eran completamente inventadas y exigió el pago correspondiente por sus años de servicio.