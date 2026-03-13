Trabajador generaba mal clima entre pares: despido justificado y sin cobrar un peso con 12 años de antigüedad
La Justicia avaló el despido con causa de un repartidor de helados que insultaba a sus jefes. Tribunal rechazó su demanda del trabajador por la mala conducta.
Un repartidor de helados demandó a la empresa exigiendo cobrar una fuerte compensación económica tras su despido justificado. La Justicia laboral rechazó rotundamente el reclamo al comprobar que el trabajador repetía como loro sus malos tratos y generaba un pésimo clima de trabajo entre sus propios compañeros.
El conflicto se originó en agosto de 2018, cuando la compañía de helados decidió enviar una carta documento para desvincular formalmente al trabajador. La drástica decisión se basó en que el repartidor incurría en faltas de respeto hacia sus superiores y no cumplía con las normas de tránsito al momento de realizar las entregas. Durante el proceso judicial, el demandante aseguró que las causas eran completamente inventadas y exigió el pago correspondiente por sus años de servicio.
El fallo que le negó la indemnización al trabajador
A pesar de sus exigencias, el Juzgado Nacional del Trabajo n.° 69 analizó los testimonios de excompañeros y personal de Recursos Humanos, quienes confirmaron el mal comportamiento del denunciante.
El magistrado determinó que la sumatoria de las sanciones previas y la gravedad de las inconductas comprobadas validaban la decisión empresarial de extinguir el contrato laboral. En consecuencia, la Justicia desestimó el pago de las sumas reclamadas y ordenó que el propio trabajador se hiciera cargo de los gastos legales generados por el juicio.
