La Ciudad eliminó el impuesto de Sellos sobre el financiamiento de las tarjetas de crédito
Hasta ahora los consumidores pagaban un Impuesto de Sellos del 1,2% sobre los financiamientos del saldo de tarjetas de crédito tras pagar el mínimo.
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) eliminó el Impuesto de Sellos del 1,2% que se aplicaba sobre los financiamientos del saldo de tarjetas de crédito para consumidores en la Ciudad de Buenos Aires.
La exención se aplica de forma automática, sin necesidad de realizar trámites, por lo que quienes paguen el saldo mínimo y financien el resto del resumen ya no deberán abonar ese tributo del 1,2%.
Hace apenas 20 días se supo que la morosidad en el pago de préstamos personales y tarjetas de crédito sigue creciendo, lo que se vio reflejado a lo largo de 2025, marcando nuevos récords desde 2010, cuando el Banco Central de la República Argentina (BCRA) inició el registro de la serie.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció la medida en su perfil de X con un mensaje en el que explicó que se pudo aplicar gracias al "orden fiscal" en la Ciudad de Buenos Aires.
"Eliminamos el impuesto de sellos al financiamiento de las tarjetas de crédito. Y además ampliamos la exención del 100% del impuesto de sellos para la compra de una vivienda única y familiar", anunció Jorge Macri.
El mandatario porteño hizo referencia al mercado inmobiliario en un año en que se actualizó en $226.100.000 el valor máximo de la propiedad para acceder a ese beneficio.
"Nuestro orden fiscal nos permite hacer esto: eliminar impuestos y aliviar la carga impositiva de los porteños", señaló.
Técnicamente no se trató de una medida del Ejecutivo sino de una norma para el estímulo tributario que fue aprobada por la Legislatura porteña con el voto de varios bloques.
La nueva disposición se implementará en un contexto económico en el que muchas personas recurren a la financiación con tarjeta o enfrentan dificultades para cumplir con los pagos en tiempo y forma.
Se espera que las financiaciones tengan un costo menor tras quedar exentas del impuesto, lo que reducirá el monto total a pagar por los consumidores.
Esta iniciativa se complementa con otras medidas orientadas a generar mayor alivio fiscal.
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