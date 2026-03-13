La Ciudad eliminó el impuesto de Sellos sobre el financiamiento de las tarjetas de crédito

El mandatario porteño hizo referencia al mercado inmobiliario en un año en que se actualizó en $226.100.000 el valor máximo de la propiedad para acceder a ese beneficio.

"Nuestro orden fiscal nos permite hacer esto: eliminar impuestos y aliviar la carga impositiva de los porteños", señaló.

Técnicamente no se trató de una medida del Ejecutivo sino de una norma para el estímulo tributario que fue aprobada por la Legislatura porteña con el voto de varios bloques.

La nueva disposición se implementará en un contexto económico en el que muchas personas recurren a la financiación con tarjeta o enfrentan dificultades para cumplir con los pagos en tiempo y forma.

Se espera que las financiaciones tengan un costo menor tras quedar exentas del impuesto, lo que reducirá el monto total a pagar por los consumidores.

Esta iniciativa se complementa con otras medidas orientadas a generar mayor alivio fiscal.