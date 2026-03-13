Ituzaingó: un policía de la Ciudad mató a un joven que iba a jugar al fútbol con un amigo

La otra víctima fue Daniel Enrique Kuhne, también de 20 años, quien recibió el disparo en la zona de la axila y sobrevivió al ataque. En su torso quedó el orificio de entrada y de salida de la bala.

Hasta ahora sólo se sabe que hay una causa abierta en la justicia bonaerense que es investigada por la fiscal María Alejandra Bonini, de la UFI número 2 de Ituzaingó, quien puso la carátula de "homicidio agravado".

Con el paso de las horas se volverá clave el testimonio que pueda dar Kuhne, quien fue trasladado al Hospital Posadas y ya fue dado de alta, según Infobae.

En principio, Kuhne ya declaró ante la fiscalía que él y Leal iban a un partido de fútbol y que Gómez se detuvo en la esquina mencionada y les disparó sin mediar palabra.