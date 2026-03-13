Ituzaingó: un policía de la Ciudad mató a un joven que iba a jugar al fútbol con un amigo
El oficial le disparó a ambos sin mediar palabra, porque pensó que le iban a robar. La Justicia ordenó la detención del agresor.
Un oficial de la Policía de la Ciudad quedó detenido en las últimas horas en conexión con el asesinato de un joven de 20 años a quien habría atacado a tiros cuando iba en moto por la calle con un amigo en la localidad bonaerense de Ituzaingó.
La secuencia se desarrolló el jueves por la noche, cuando el oficial Lucas Adrián Gómez, miembro de la División Servicio Especial de la Autopista de la Policía de la Ciudad, andaba en moto con su pareja por la calle en Ituzaingó y notó que había dos muchachos que iban demasiado cerca suyo.
Los dos jóvenes viajaban en una moto Honda Twister negra, y Gómez interpretó que eran motochorros porque habían intentado interceptarlo en más de una parte del trayecto.
Al llegar al cruce de las calles Martín Rodríguez y Perdomo, Gómez resolvió -en su cabeza y sin otra prueba que su intuición- que los dos jóvenes lo estaban persiguiendo para robarle, informó el medio C5N.
Entonces el oficial sacó su pistola 9 milímetros y, según su relato, se identificó como policía antes de disparar al menos dos veces: una primera bala impactó de lleno contra Juan Cruz Leal, de 20 años, que murió en el acto por una lesión en la ingle.
La otra víctima fue Daniel Enrique Kuhne, también de 20 años, quien recibió el disparo en la zona de la axila y sobrevivió al ataque. En su torso quedó el orificio de entrada y de salida de la bala.
Hasta ahora sólo se sabe que hay una causa abierta en la justicia bonaerense que es investigada por la fiscal María Alejandra Bonini, de la UFI número 2 de Ituzaingó, quien puso la carátula de "homicidio agravado".
Con el paso de las horas se volverá clave el testimonio que pueda dar Kuhne, quien fue trasladado al Hospital Posadas y ya fue dado de alta, según Infobae.
En principio, Kuhne ya declaró ante la fiscalía que él y Leal iban a un partido de fútbol y que Gómez se detuvo en la esquina mencionada y les disparó sin mediar palabra.
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