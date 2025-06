Trabajadores del Hospital Garrahan marchan en Plaza de Mayo: "No somos ñoquis"

marcha garrahan plaza de mayo

C5N se encuentra presente en la mítica plaza y pudo dialogar con algunos trabajadores de la Salud. En este sentido, un radiólogo llamado Carlos dio su testimonio que conmovió a todos: "Estoy sufriéndola y escuchando las barbaridades que se dicen. Tenemos que estar en el hospital trabajando y atendiendo a los chicos. No somos sindicalistas. Desde hace 37 años que estoy. Nunca viví esto".

Por otro lado, una licenciada en instrumentación quirúrgica llamada Flavia se refirió a la desidia de la gestión de La Libertad Avanza: "Este reclamo es de todo el equipo de salud y no sólo de los médicos. Ya no se puede más. Nuestro reclamo es justo y válido y así y todo, a la conciliación del miércoles no fue nadie del Gobierno. Nos sentimos completamente destratados".

Al canto unánime de "no somos ñoquis", los trabajadores del Garrahan no cesan en la lucha por sus derechos.

marcha garrahan

NOTA EN DESARROLLO.-