La dura lesión de Tomás Cuello en Copa Sudamericana: fractura y ligamentos comprometidos

Atlético Mineiro sacó un buen empate en Bolivia y sueña con la Sudamericana

En lo estrictamente futbolístico, Mineiro parecía encaminado a llevarse un triunfo en la altura de La Paz: se puso 2-0 arriba con goles de Alexsander y Vitor Hugo antes del descanso. Sin embargo, Bolívar reaccionó en la segunda mitad. Primero descontó Robson Matheus y luego, sobre el final, Dorny Romero igualó de penal.

El conjunto boliviano jugó gran parte del complemento con un hombre menos por la expulsión de Ignacio Gariglio, pero aun así rescató un valioso empate. La lesión de Cuello ensombreció el espectáculo y dejó al Mineiro con una baja sensible de cara a lo que resta del torneo.