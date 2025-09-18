La dura lesión de Tomás Cuello en Copa Sudamericana: fractura y ligamentos comprometidos
El exAtlético Tucumán sufrió una de las lesiones más graves de su carrera durante el cruce entre Atlético Mineiro y Bolívar en La Paz, que terminó 2-2.
El duelo entre Bolívar y Atlético Mineiro por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 dejó un sabor amargo más allá del empate 2-2. Todas las miradas se posaron en Tomás Cuello, el argentino que defiende la camiseta del Gallo, quien debió abandonar el campo de juego en camilla tras sufrir una escalofriante lesión que conmocionó a todos.
La acción ocurrió cerca de la media hora del primer tiempo, cuando Cuello disputaba una pelota sobre la banda contra José Sagredo. En el forcejeo, el exAtlético Tucumán cayó con todo el peso de su cuerpo sobre su pierna izquierda, provocándose una fractura de peroné y la rotura de ligamentos del tobillo. Las imágenes del momento fueron impactantes y el propio jugador, entre lágrimas, pidió asistencia médica inmediata.
El parte médico de Atlético Mineiro confirmó lo peor: el futbolista deberá pasar por el quirófano y afrontar varios meses de recuperación. La noticia cayó como un baldazo de agua fría para Jorge Sampaoli, que lo tenía como pieza clave en su esquema ofensivo. Cuello había disputado 41 partidos en la temporada, con seis goles y siete asistencias, y era uno de los habituales titulares del equipo brasileño.
El impacto en sus compañeros fue inmediato. Varios jugadores se acercaron a consolarlo mientras era retirado en camilla, en un clima de preocupación y respeto. En las tribunas, incluso hinchas locales aplaudieron al argentino como muestra de solidaridad.
Atlético Mineiro sacó un buen empate en Bolivia y sueña con la Sudamericana
En lo estrictamente futbolístico, Mineiro parecía encaminado a llevarse un triunfo en la altura de La Paz: se puso 2-0 arriba con goles de Alexsander y Vitor Hugo antes del descanso. Sin embargo, Bolívar reaccionó en la segunda mitad. Primero descontó Robson Matheus y luego, sobre el final, Dorny Romero igualó de penal.
El conjunto boliviano jugó gran parte del complemento con un hombre menos por la expulsión de Ignacio Gariglio, pero aun así rescató un valioso empate. La lesión de Cuello ensombreció el espectáculo y dejó al Mineiro con una baja sensible de cara a lo que resta del torneo.
