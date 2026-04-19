Avellaneda: incautaron más de 800 pares de zapatillas de primeras marcas falsificadas

contrabando avellaneda

Asimismo, los efectivos lograron corroborar que la mercadería era importada de manera ilegal desde Brasil, con origen en China y Vietnam, y que infringía la Ley de Marcas.

Durante el procedimiento realizado en el domicilio de uno de los sospechosos, también en Avellaneda, la Policía incautó un celular y una libreta con anotaciones de interés para la causa sobre las que se realizarán peritajes.

Por otra parte, se realizó una orden de presentación en la empresa de micros de larga distancia que ingresaba la mercadería al país desde la frontera con Brasil, a los fines de conseguir los registros de los viajes y de esta manera desarticular las tareas de contrabando que se puedan realizar a futuro, como así también, contar con la información que aporte material para la investigación.