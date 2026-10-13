Tragedia en Catamarca: un hombre bailaba en un balcón durante un encuentro familiar, cayó al vacío y murió

Además, la Justicia dispuso la realización de una autopsia para establecer con precisión las causas del fallecimiento antes de entregar el cuerpo a sus familiares. Las circunstancias exactas en las que Vargas perdió el equilibrio permanecen bajo investigación.

La muerte de Vargas generó numerosas expresiones de pesar en las redes sociales. Entre los mensajes de acompañamiento se destacó el de la comunidad educativa del Colegio Padre Ramón de la Quintana, que manifestó sus condolencias a los familiares y seres queridos de la víctima.