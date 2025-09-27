Tragedia en Córdoba: dos niños y un hombre murieron tras incendiarse su casa

El comisario Diego Saya, de la dirección de Bomberos de la Policia, explicó al medio Cadena 3: “La abuela, con la ayuda de los vecinos, pudo salir con los otros niños que estaban en la parte delantera de la casa. Por supuesto que todos están en un shock emocional”.

Y añadió: "Estamos en proceso de investigación para determinar las causas que han originado este siniestro".

Las primeras pericias indican que el incendio se habría iniciado en una de las habitaciones del domicilio. Aunque por el momento se desconoce con exactitud qué lo provocó.

Un abuelo muerto y 23 hospitalizados en el incendio de un geriátrico en Junín

Una verdadera tragedia sucedió en las últimas horas en la localidad bonaerense de Junín donde un hombre de 91 años de edad murió preso de las llamas que destruyeron el geriátrico en el que residía.

Daniel Héctor Crespo se llamaba el abuelo que perdió la vida durante el incendio del Hogar “Nuevo Amanecer”, ubicado en la calle Nahuel Payun al 300 de la mencionada ciudad del noroeste bonaerense.

Al mismo tiempo, los otros 23 residentes del mencionado hogar debieron ser atendidos a raíz de haber padecido diferentes lesiones.

De acuerdo a un informe del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro”, cuatro de ellos presentaron cuadros críticos, de fueron derivados a establecimientos privados locales y los dos restantes permanecen internados en la Unidad de Terapia Intensiva del nosocomio. Además, otros 19 pacientes con lesiones leves a moderadas continúan en observación e internación en el mismo centro de salud, mientras que tres de este grupo fueron trasladados.

El Ministerio de Salud bonaerense dispuso un operativo de emergencia en red, con el envío de 10 ambulancias y recursos aéreos sanitarios para eventuales traslados según la evolución de los pacientes.

Por hecho hay una detenida: se trata de Claudia Soledad Olguín, de 43 años de edad e inquilina de la vivienda, que no contaba con habilitación para funcionar como un hogar de ancianos.

El caso es investigado por la UFI Nº 8 del Departamento Judicial Junín, a cargo del fiscal Martín Laius, quien caratuló la causa como “homicidio culposo”, ordenó la aprehensión de Olguín y solicitó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y del propio lugar para establecer lo que sucedió.

Aparentemente el foco ígneo habría comenzado con un cortocircuito en un termotanque, pero resta conocer las conclusiones de las pericias.