Tragedia en Corrientes: cuatro muertos tras un brutal choque frontal en la Ruta 12

De acuerdo con los primeros reportes policiales, los vehículos involucrados fueron una Ford Ranger, que se incendió inmediatamente después del impacto, y una Toyota Hilux, en la que viajaban tres personas pertenecientes a la misma familia. La magnitud del siniestro fue tal que los bomberos voluntarios locales debieron intervenir de urgencia para sofocar las llamas, aunque ya era demasiado tarde para salvar a los ocupantes de la Ranger.