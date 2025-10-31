Tragedia en Corrientes: cuatro muertos tras un brutal choque frontal en la Ruta 12
El siniestro ocurrió en la mañana del viernes cerca de Ituzaingó. Dos de las víctimas murieron calcinadas dentro de una camioneta que se incendió tras el impacto.
Un accidente de tránsito con un saldo devastador conmocionó este viernes a la provincia de Corrientes. El hecho se produjo alrededor de las 8:10 de la mañana en el kilómetro 1.304 de la Ruta Nacional 12, a pocos kilómetros de la localidad de Ituzaingó. Dos camionetas protagonizaron un violento choque frontal que terminó con cuatro personas muertas, dos de ellas completamente calcinadas dentro de uno de los vehículos.
De acuerdo con los primeros reportes policiales, los vehículos involucrados fueron una Ford Ranger, que se incendió inmediatamente después del impacto, y una Toyota Hilux, en la que viajaban tres personas pertenecientes a la misma familia. La magnitud del siniestro fue tal que los bomberos voluntarios locales debieron intervenir de urgencia para sofocar las llamas, aunque ya era demasiado tarde para salvar a los ocupantes de la Ranger.
Entre las víctimas de la Toyota Hilux se encuentran un hombre identificado como Ale López (32 años) y una mujer de apellido López Beristayn (59 años), ambos fallecidos en el acto. Un tercer ocupante, Ale López (27 años), sobrevivió con heridas de menor gravedad y fue trasladado al hospital local, donde permanece fuera de peligro.
Las autoridades trabajan ahora para establecer la identidad de las dos personas que iban a bordo de la Ford Ranger. Según las primeras hipótesis, se trataría de dos hombres oriundos de la provincia de Misiones, aunque esa información aún no fue confirmada oficialmente.
En el lugar del accidente continúan trabajando efectivos de la policía de Corrientes, personal de tránsito y bomberos voluntarios, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro. Todo indica que uno de los vehículos habría intentado realizar una maniobra de sobrepaso en un tramo de la ruta de doble sentido, lo que derivó en el impacto frontal.
La Comisaría Segunda de Ituzaingó quedó a cargo de la investigación, y se iniciaron las actuaciones sumariales de rigor. El hecho vuelve a poner en el centro del debate la falta de control y los reiterados siniestros viales en ese tramo de la Ruta 12, uno de los más peligrosos del litoral argentino.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario