Tragedia en el Aconcagua: un montañista ruso murió cuando intentaba llegar a la cumbre
El hombre, de 55 años, sufrió un paro cardiorrespiratorio a pocos metros de la cima. Pese a los esfuerzos, no pudieron reanimarlo.
Un montañista ruso de 55 años murió cuando intentaba llegar a la cumbre del Aconcagua, en la provincia de Mendoza. Pese al rápido accionar de los equipos de emergencia, no pudieron reanimarlo.
La tragedia ocurrió el domingo, cerca de las 13.40, cuando el turista - identificado como Konstantin Bitiukov - sufrió una descompensación mientras realizaba una expedición.
El montañista se encontraba en el sector conocido como El Hombro, a unos 6.800 metros sobre el nivel del mar (msnm), muy cerca de la cima, cuando, forma repentina, se desvaneció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.
De inmediato, el guía a cargo de la expedición dio aviso a las autoridades para solicitar asistencia. El operativo incluyó la intervención de la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza y de Guardaparques del Parque Provincial Aconcagua, quienes desplegaron un protocolo de emergencia y se trasladaron en helicóptero al lugar donde se hallaba el hombre.
Una vez en el lugar, los especialistas le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), además de administrarle oxígeno y adrenalina para reanimarlo. Sin embargo, pese a los esfuerzos, la víctima perdió la vida.
Tras constatarse el fallecimiento, la Comisaría 23 de Uspallata tomó intervención en el caso y la causa quedó a cargo de la fiscal María Maturano, de la Oficina Fiscal Nº 11.
El Aconcagua, ubicado en el noroeste de la provincia de Mendoza, es el cerro más alto del hemisferio occidental. Si bien la temperatura de la temporada actual es la habilitada para ascensos, en lo que va de 2024 ya murieron cinco andinistas que intentaron hacer cumbre.
Según consignan medios especializados en montañismo, la temporada Aconcagua presenta obstáculos considerables para quienes buscan alcanzar la cima de 6,960.8 metros, signada por condiciones climáticas extremas e intensos vientos.
