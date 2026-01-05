Tragedia en el Aconcagua: un montañista ruso murió cuando intentaba llegar a la cumbre

Tras constatarse el fallecimiento, la Comisaría 23 de Uspallata tomó intervención en el caso y la causa quedó a cargo de la fiscal María Maturano, de la Oficina Fiscal Nº 11.

aconcagua

El Aconcagua, ubicado en el noroeste de la provincia de Mendoza, es el cerro más alto del hemisferio occidental. Si bien la temperatura de la temporada actual es la habilitada para ascensos, en lo que va de 2024 ya murieron cinco andinistas que intentaron hacer cumbre.

Según consignan medios especializados en montañismo, la temporada Aconcagua presenta obstáculos considerables para quienes buscan alcanzar la cima de 6,960.8 metros, signada por condiciones climáticas extremas e intensos vientos.

De Malvinas al Aconcagua: 9 argentinos y 5 británicos buscarán llegar a la cima

aconcagua

La expedición denominada “Cumbre por la paz” reunirá a nueve argentinos veteranos de la guerra de Malvinas y a cinco británicos que buscarán llegar a la cima del Aconcagua.

Este lunes se realizará un acto central en la Quebrada de Horcones para luego mañana iniciar el ascenso formal hacia los campamentos base.

La fecha estimada para que argentinos y británicos coronen juntos la cima de 6.962 metros es el 26 de enero.