Comunicado de controladores aéreos tras el vencimiento de la conciliación obligatoria

Por el momento, no hay detalles de las fechas en las que se podrían realizar los paros en febrero, temporada alta para las vacaciones en Argentina.

“Se debatieron tanto la situación actual, como así también las acciones a seguir, debido a la falta de respuestas por parte de las autoridades de EANA que, desde agosto del año pasado, no asume los compromisos asumidos ni aporta solución al conflicto”, apuntaron desde el gremio.

controlador aéreo.jpg

Por último, ATEPSA aseguró que “las medidas legítimas de acción sindical serán las consecuencias directas del incumplimiento, la desidia y la falta de diálogo por parte de EANA, por lo que desde ATEPSA ratificamos la voluntad de diálogo y de resolución, pero no convalidaremos dilaciones ni acuerdos que luego no cumplen”.