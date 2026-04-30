Quini 6: resultado del sorteo 3369 del miércoles 29 de abril
No hubo ganadores con seis aciertos en las principales modalidades y el pozo sigue creciendo con cifras millonarias.
El Quini 6 volvió a quedar vacante en sus principales modalidades en el sorteo del miércoles 29 de abril, lo que provocó que el pozo acumulado siga creciendo y alcance cifras realmente impactantes de cara al próximo juego.
En el detalle de los resultados, en la modalidad Tradicional salieron los números 06 – 07 – 43 – 13 – 04 – 19, pero no se registraron ganadores con seis aciertos, por lo que el pozo quedó vacante.
Por su parte, en La Segunda los números favorecidos fueron 32 – 12 – 14 – 05 – 34 – 03, con el mismo resultado: sin apostadores que lograran acertar la combinación completa.
En tanto, la modalidad Revancha arrojó los números 25 – 01 – 16 – 33 – 08 – 43, y nuevamente no hubo ganadores con seis aciertos, dejando el premio mayor sin dueño.
La única modalidad que tuvo ganadores fue el Siempre Sale, donde salieron los números 15 – 06 – 45 – 03 – 38 – 19. En este caso, 25 apostadores lograron cinco aciertos y cada uno se llevó un premio superior a los 11,5 millones de pesos.
Con estos resultados, el pozo acumulado del Quini 6 continúa en alza y se espera que en el próximo sorteo supere ampliamente los varios miles de millones de pesos, generando una fuerte expectativa entre los jugadores de todo el país.
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