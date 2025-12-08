Tragedia en Bajo Flores: un auto volcó tras un choque y una familia resultó herida
Una mujer permanece en estado crítico luego de que un vehículo descontrolado impactara contra una camioneta estacionada y avanzara hacia los peatones.
Un violento episodio de tránsito alteró la madrugada en el Bajo Flores y dejó como saldo a una familia herida, además de un auto completamente destruido sobre la vereda. El hecho ocurrió alrededor de las tres de la mañana en la intersección de la avenida Mariano Acosta y la calle Zuviría, un cruce habitualmente transitado por vecinos que vuelven a sus hogares después de la medianoche.
Según las primeras informaciones, un automóvil perdió el control tras impactar contra una camioneta estacionada y volcó de manera abrupta, arrasando con lo que encontró a su paso. En ese momento, una pareja que caminaba junto a su hijo de 5 años se vio sorprendida por el vehículo que avanzó sin control hacia la vereda.
Los tres fueron embestidos por la estructura metálica del auto volcado y terminaron tendidos sobre el asfalto. De acuerdo con los voceros del SAME, la mujer sufrió las lesiones más graves y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Piñero, donde permanece internada en estado reservado. Tanto el niño como su padre también fueron asistidos por los médicos, tras recibir golpes fuertes producto del impacto.
El escenario del siniestro quedó rápidamente rodeado por personal de emergencia. Tres ambulancias del SAME arribaron al lugar y se sumaron al trabajo de contención los Bomberos de la Ciudad de la Estación 7 de Flores, junto con efectivos de la Comisaría 7A. Las imágenes que circularon muestran el auto apoyado sobre uno de sus laterales, incrustado parcialmente contra la pared de una vivienda, con daños totales en su carrocería.
La camioneta estacionada tampoco salió ilesa: su parte frontal quedó destruida tras el choque inicial. El conductor del auto, un joven de 24 años, también necesitó atención médica y fue derivado al Hospital Santojanni para evaluar su estado. En paralelo, el hombre que manejaba la camioneta -quien estaba junto al vehículo cuando ocurrió el impacto- fue trasladado al Hospital Grierson con lesiones que, aunque no serían de gravedad, requirieron observación profesional.
Mientras continúa la investigación para establecer si hubo exceso de velocidad, una maniobra imprudente o alguna otra circunstancia que desencadenara el choque, la prioridad de las autoridades sigue puesta en la evolución de la mujer herida. La zona permaneció cortada varias horas mientras se realizaban los peritajes que buscan reconstruir con precisión cómo ocurrió el violento episodio que sacudió al barrio.
