Tragedia en Bajo Flores: un auto volcó tras un choque y una familia resultó herida

choque bajo flores 1

El escenario del siniestro quedó rápidamente rodeado por personal de emergencia. Tres ambulancias del SAME arribaron al lugar y se sumaron al trabajo de contención los Bomberos de la Ciudad de la Estación 7 de Flores, junto con efectivos de la Comisaría 7A. Las imágenes que circularon muestran el auto apoyado sobre uno de sus laterales, incrustado parcialmente contra la pared de una vivienda, con daños totales en su carrocería.