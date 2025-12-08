VTV: quiénes son los conductores que deberán pagar casi $140.000

Cuando la VTV está vencida, el vehículo queda inhabilitado para circular y el conductor puede enfrentar multas y hasta la retención del auto. Según el estado del vehículo, los resultados pueden variar entre una aprobación total, una aprobación condicional que exige reparar fallas menores o un rechazo que obliga a solucionar desperfectos antes de volver a presentarse para la inspección.