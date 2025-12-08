VTV: quiénes son los conductores que deberán pagar casi $140.000
Esta trámite es obligatorio en todo el territorio argentino y tiene como objetivo reducir los accidentes. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un control obligatorio que asegura que los autos circulen en condiciones seguras. Su objetivo principal es detectar fallas mecánicas que puedan poner en peligro al conductor y a terceros y, por consiguiente, reducir accidentes. En los talleres autorizados se revisan frenos, neumáticos, suspensión y luces, entre otros elementos clave para asegurar el correcto funcionamiento del vehículo.
Cuando la VTV está vencida, el vehículo queda inhabilitado para circular y el conductor puede enfrentar multas y hasta la retención del auto. Según el estado del vehículo, los resultados pueden variar entre una aprobación total, una aprobación condicional que exige reparar fallas menores o un rechazo que obliga a solucionar desperfectos antes de volver a presentarse para la inspección.
Cuánto sale hacer la VTV en diciembre
El costo del trámite depende del lugar donde esté radicado el auto, ya que cada jurisdicción fija sus propios valores. Por eso, el monto a pagar no es el mismo en la Ciudad de Buenos Aires que en la provincia bonaerense.
En CABA, la VTV tiene tarifas diferenciadas según el tipo de vehículo. Para los autos, el valor es de $63.453,61, mientras que para las motocicletas el costo es de $23.858,78. Por otro lado, estos son los montos en la provincia:
- Vehículos particulares hasta 2.500 kg: $ 79.641
- Vehículos particulares de más de 2.500 kg: $ 143.354
- Motos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $ 31.856
- Motos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $ 47.785
- Motos de más de 600 cc: $ 63.713
Qué se revisa en la Verificación Técnica Vehicular
Al momento de la verificación, los técnicos evalúan una serie de componentes esenciales del vehículo, entre los que se destacan los siguientes:
- Iluminación: se controla el correcto funcionamiento de las luces principales y auxiliares, incluyendo bajas, altas, giros, balizas, freno, marcha atrás y la luz de patente.
- Sistema de frenos: se verifica la respuesta del freno principal y del de estacionamiento, así como posibles pérdidas o fallas.
- Suspensión: se revisa el desempeño de los amortiguadores, la firmeza del vehículo y su capacidad de absorber irregularidades.
- Dirección: se analiza el juego del volante, el estado de sus componentes y la precisión del sistema.
- Neumáticos: se evalúan el dibujo, el desgaste, la presencia de deformaciones o cortes y la presión adecuada.
- Estructura y chasis: se observa el estado general, la presencia de óxido, la solidez de las fijaciones y cualquier daño visible.
- Escape: se comprueban las emisiones, el nivel de ruido, posibles pérdidas y el anclaje del caño.
- Elementos de seguridad: se controla el estado de cinturones, apoyacabezas, bocina, espejos y la vigencia del matafuegos.
- Vidrios y parabrisas: se revisan rajaduras, visibilidad y el funcionamiento del limpiaparabrisas.
- Identificación: se corroboran el número de motor, el chasis y la documentación reglamentaria.
