Córdoba: hallaron sin vida a una joven en su casa y su madre quedó en la mira
La Policía encontró el cuerpo debajo de una cama tras la denuncia de vecinos que no la veían hacía varios días.
Una fuerte conmoción atraviesa a la localidad de Villa Rumipal en Córdoba luego del hallazgo del cuerpo de una joven de 22 años dentro de su vivienda, en circunstancias que abrieron inmediatamente una investigación penal. El descubrimiento ocurrió en una casa del barrio El Torreón, donde efectivos policiales acudieron tras recibir un aviso de vecinos preocupados por la ausencia prolongada de la muchacha.
Al ingresar al inmueble, los agentes se toparon con un escenario inesperado: la joven yacía muerta debajo de su cama, en un estado que indicaba que llevaba varios días sin vida. Desde el primer momento, la principal sospechosa pasó a ser su madre, una mujer de 64 años que convivía con ella y que quedó detenida de manera preventiva. Según trascendió a través de fuentes citadas por medios locales, al llegar al domicilio la mujer aseguró que su hija estaba descansando.
Sin embargo, al avanzar hacia la habitación, los policías encontraron el cadáver oculto bajo la cama. Los primeros peritajes estimaron que la muerte se habría producido entre cinco y seis días antes del hallazgo, lo que dio mayor relevancia a las sospechas sobre la actitud de la madre durante ese período. A partir de allí, la Fiscalía de Río Tercero tomó intervención inmediata y ordenó estudios psiquiátricos para evaluar el estado de la acusada.
La fiscal Paula Bruera afirmó que la víctima era una persona con discapacidad, condición que profundiza las dudas sobre el nivel de vulnerabilidad en el que vivía. Además, adelantó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio, aunque la investigación continúa bajo la carátula de “etiología dudosa”, lo que implica que todavía no se descarta ninguna hipótesis.
En los próximos días se tomarán declaraciones a familiares, allegados y vecinos con el objetivo de reconstruir qué ocurrió dentro de esa vivienda y si hubo abandono, negligencia o un accionar directo que derivara en el fallecimiento. El caso volvió a poner en foco situaciones similares registradas en la provincia. En abril, en Alta Gracia, una mujer fue detenida luego de que se encontrara sin vida a sus dos hijos adolescentes dentro de su hogar.
Ambos presentaban severos problemas de salud y recibían alimentación especial. Vecinos aseguraron entonces que la madre tenía escaso vínculo con la comunidad y preservaba a sus hijos en condiciones delicadas. También ahora, en Villa Rumipal, aparecen elementos que obligan a los investigadores a profundizar en los vínculos familiares y en posibles antecedentes de descuido o aislamiento.
Mientras se aguardan los resultados de los estudios médicos y psicológicos, la Justicia busca determinar con precisión qué ocurrió en los días previos a la muerte de la joven y por qué su cuerpo permaneció oculto bajo la cama durante tanto tiempo. La comunidad, impactada por el caso, reclama respuestas y un esclarecimiento que arroje luz sobre un episodio que dejó más incógnitas que certezas.
