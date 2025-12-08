Córdoba: hallaron sin vida a una joven en su casa y su madre quedó en la mira

Ambos presentaban severos problemas de salud y recibían alimentación especial. Vecinos aseguraron entonces que la madre tenía escaso vínculo con la comunidad y preservaba a sus hijos en condiciones delicadas. También ahora, en Villa Rumipal, aparecen elementos que obligan a los investigadores a profundizar en los vínculos familiares y en posibles antecedentes de descuido o aislamiento.

Mientras se aguardan los resultados de los estudios médicos y psicológicos, la Justicia busca determinar con precisión qué ocurrió en los días previos a la muerte de la joven y por qué su cuerpo permaneció oculto bajo la cama durante tanto tiempo. La comunidad, impactada por el caso, reclama respuestas y un esclarecimiento que arroje luz sobre un episodio que dejó más incógnitas que certezas.