Tragedia en La Pampa: murió el intendente de Quehué tras un accidente en la ruta

La Policía logró localizar al camión involucrado a pocos kilómetros del lugar. Se trataba de un Ford Cargo 1723 que remolcaba una grúa identificada con la firma JMG Vial S.A. El chofer, Roberto Antonio Fernández, declaró que no advirtió el desprendimiento de la pieza: “No sentí nada raro. Recién me avisaron cuando me detuvieron”. En la inspección se constató el faltante del hidráulico en la base izquierda de la grúa.

La causa quedó a cargo del fiscal David López, quien ordenó actuaciones por homicidio culposo, el secuestro de los vehículos y peritajes completos a cargo de la Agencia de Investigación Científica de General Acha. Si bien el conductor del camión permanece demorado, desde la Policía de La Pampa señalaron que “no se constató intención de abandonar la escena”.

Como parte del operativo, la ruta fue cortada durante más de dos horas y se dispusieron desvíos en accesos clave de la región. Pamela Sieira y sus hijos fueron trasladados preventivamente a la posta sanitaria de Quehué, donde se encontraban en estado de shock. “Solo recuerdo el golpe. Tomé el volante y logré sacar el auto. Nazareno no reaccionaba”, repitió la mujer ante los efectivos.

Otamendi, veterinario y dirigente de la Unión Cívica Radical, había asumido la intendencia en 2023 bajo el frente Juntos por el Cambio. Hijo del reconocido jinete Rafael Otamendi, era una figura muy ligada al ámbito rural y a la vida comunitaria de Quehué, donde su muerte generó una profunda conmoción.