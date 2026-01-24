Tragedia en La Pampa: murió el intendente de Quehué tras un accidente en la ruta
El jefe comunal Nazareno Cruz Otamendi falleció en un accidente vial cuando viajaba con su familia hacia la Costa Atlántica.
Una mañana que debía marcar el inicio de un viaje familiar terminó en tragedia en La Pampa. Nazareno Cruz Otamendi, intendente de Quehué, perdió la vida este sábado luego de un violento siniestro ocurrido en el kilómetro 285 de la ruta provincial 18. El funcionario se desplazaba en su camioneta junto a su esposa y sus dos hijos cuando un objeto metálico impactó de lleno contra el vehículo que conducía.
La alerta ingresó al sistema de emergencias a las 05:55. Al arribar al lugar, efectivos policiales encontraron a personal de salud de Ataliva Roca asistiendo a los ocupantes. El médico Joao Taborda constató el fallecimiento de Otamendi, cuyo cuerpo permanecía en el asiento del conductor, sin signos vitales. La Fiat Strada blanca había quedado detenida sobre la banquina sur, con severos daños en el lateral izquierdo y el parabrisas destruido.
Su esposa, Pamela Sieira, resultó ilesa y fue quien reconstruyó los primeros instantes posteriores al impacto. “Venía manejando Nazareno. Después de pasar un camión, algo golpeó por lo cual en ese momento perdió el conocimiento y tomé el volante, sacando el rodado hacia la banquina”, relató ante los agentes, y agregó que fue ella quien llamó al 101 para pedir ayuda.
Las pericias iniciales permitieron establecer que el elemento que provocó el choque fue una pesada pieza metálica: un hidráulico perteneciente a una grúa que era remolcada por un camión. El objeto, de más de 40 kilos y superior a un metro de largo, se desprendió mientras el transporte circulaba en sentido contrario. No se hallaron huellas de frenadas extensas ni maniobras evasivas sobre la calzada.
Minutos después del primer impacto, otro automóvil también colisionó con el mismo fierro. Lucas Emanuel Beloqui, conductor de un Chevrolet Onix que viajaba con su esposa y su hija, explicó lo sucedido: “Vi humo sobre el asfalto. De pronto, un fierro apareció en medio de la ruta. No pude esquivarlo”. Su vehículo terminó sobre la banquina norte, con daños en el frente.
La Policía logró localizar al camión involucrado a pocos kilómetros del lugar. Se trataba de un Ford Cargo 1723 que remolcaba una grúa identificada con la firma JMG Vial S.A. El chofer, Roberto Antonio Fernández, declaró que no advirtió el desprendimiento de la pieza: “No sentí nada raro. Recién me avisaron cuando me detuvieron”. En la inspección se constató el faltante del hidráulico en la base izquierda de la grúa.
La causa quedó a cargo del fiscal David López, quien ordenó actuaciones por homicidio culposo, el secuestro de los vehículos y peritajes completos a cargo de la Agencia de Investigación Científica de General Acha. Si bien el conductor del camión permanece demorado, desde la Policía de La Pampa señalaron que “no se constató intención de abandonar la escena”.
Como parte del operativo, la ruta fue cortada durante más de dos horas y se dispusieron desvíos en accesos clave de la región. Pamela Sieira y sus hijos fueron trasladados preventivamente a la posta sanitaria de Quehué, donde se encontraban en estado de shock. “Solo recuerdo el golpe. Tomé el volante y logré sacar el auto. Nazareno no reaccionaba”, repitió la mujer ante los efectivos.
Otamendi, veterinario y dirigente de la Unión Cívica Radical, había asumido la intendencia en 2023 bajo el frente Juntos por el Cambio. Hijo del reconocido jinete Rafael Otamendi, era una figura muy ligada al ámbito rural y a la vida comunitaria de Quehué, donde su muerte generó una profunda conmoción.
