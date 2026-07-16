Tragedia en la Ruta 33: dos muertos tras un choque frontal entre un camión y una camioneta
El siniestro ocurrió cerca de Bahía Blanca. Las víctimas fueron dos hombres de 66 y 67 años que viajaban en una Amarok.
Dos hombres murieron como consecuencia de un violento choque frontal entre una camioneta Volkswagen Amarok y un camión de la empresa YPF. El siniestro ocurrió ayer miércoles sobre la ruta nacional 33, a la altura del kilómetro 14.
El accidente se registró alrededor minutos antes de las 13, cuando la camioneta Amarok, que circulaba en sentido Bahía Blanca-Tornquist, chocó de frente con un camión Scania P360 que transportaba combustible.
Las víctimas fueron identificadas como Alberto Fernandes Da Fonseca, de 66 años, y Jorge García, de 67. Ambos eran oriundos de Salliqueló, una localidad del oeste bonaerense cercana a la provincia de La Pampa, y viajaban en la camioneta.
Según informaron medios locales, la Amarok, que conducía Fernandes Da Fonseca, había sido retirada de una concesionaria ese día.
A raíz del impacto, García, quien viajaba como acompañante, falleció en el lugar. En tanto, el conductor de la camioneta fue trasladado en grave estado al Hospital Municipal, donde posteriormente se confirmó su deceso, de acuerdo con lo informado por el medio La Brújula 24.
Por su parte, el conductor del camión, identificado como Cristian Raúl Casanova, de 46 años y oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, no habría sufrido lesiones de consideración.
Según la declaración inicial brindada por el camionero, la Amarok habría intentado sobrepasar a otro vehículo en una curva e invadió el carril contrario, momento en el que se produjo el brutal choque. De todas formas, la mecánica del siniestro deberá ser determinada mediante las pericias correspondientes.
La investigación del hecho quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº1 del Departamento Judicial Bahía Blanca. La causa fue caratulada como doble homicidio culposo. Como principales medidas, además de las pericias en el lugar del hecho, se ordenaron las autopsias de las víctimas.
A raíz del incidente, el tránsito sobre la ruta 33 permaneció cortado en ambos sentidos durante algunas horas con el objetivo de permitir el trabajo de efectivos policiales, Comando de Patrulla, bomberos de General Cerri, personal de salud, agentes de seguridad vial y Defensa Civil.
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