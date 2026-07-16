Tragedia en la Ruta 33: dos muertos tras un choque frontal entre un camión y una camioneta

Así quedó el camión de YPF tras el choque

Por su parte, el conductor del camión, identificado como Cristian Raúl Casanova, de 46 años y oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, no habría sufrido lesiones de consideración.

Según la declaración inicial brindada por el camionero, la Amarok habría intentado sobrepasar a otro vehículo en una curva e invadió el carril contrario, momento en el que se produjo el brutal choque. De todas formas, la mecánica del siniestro deberá ser determinada mediante las pericias correspondientes.

La investigación del hecho quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº1 del Departamento Judicial Bahía Blanca. La causa fue caratulada como doble homicidio culposo. Como principales medidas, además de las pericias en el lugar del hecho, se ordenaron las autopsias de las víctimas.

A raíz del incidente, el tránsito sobre la ruta 33 permaneció cortado en ambos sentidos durante algunas horas con el objetivo de permitir el trabajo de efectivos policiales, Comando de Patrulla, bomberos de General Cerri, personal de salud, agentes de seguridad vial y Defensa Civil.