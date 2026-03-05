Tragedia en la Ruta 9: un muerto por un choque múltiple de camiones
Siete camiones en total se vieron involucrados en dos accidentes a la altura de Baradero. Hubo un corte total del tránsito, provocando importantes demoras.
Dos trágicos choques a menos de un kilómetro de distancia entre sí se registraron este jueves en la Ruta 9, a la altura de Baradero, donde un total de seis camiones estuvieron implicados. Como consecuencia de uno de los siniestros, una persona murió y otra resultó herida.
Los hoques se registraron durante la madrugada, alrededor de las 2.50, en los kilómetros 149 y 150, mano hacia Zárate, lo que provocó un corte total de la calzada y generó un caos de tránsito.
El primer incidente ocurrió alrededor de las 2 de la mañana en el kilómetro 149, donde tres camiones chocaron en cadena. Producto del hecho, uno de los conductores resultó gravemente herido. Según se informó, uno de los vehículos involucrados se habría fugado del lugar.
El segundo tuvo lugar en el kilómetro 150, donde el conductor de uno de los cuatro camiones involucrados falleció producto del impacto. Según se detalló, este hecho involucró a dos camiones remolque y dos con acoplado.
Ambos siniestros generaron complicaciones en la circulación, con importantes demoras de hasta dos horas para quienes viajaban desde Rosario hacia Buenos Aires, registrándose hasta 12 kilómetros de fila.
Al respecto, Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe emitió un comunicado: “Corte total de tránsito a la altura de Baradero en provincia de Buenos Aires, mano hacia Capital Federal por colisión múltiple”.
En tanto, recomendaron a los conductores no circular por la zona: "Se realizan desvíos, respetar indicaciones, y de ser posible, evitar la zona”.
Mientras se realizaban las pericias correspondientes, las autoridades dispusieron un desvío en el tránsito hacia la Ruta 191 para descongestionar las vías de circulación.
Hasta el momento se desconocen las causas que originaron ambos choques a tan poca distancia. Peritos trabajaban en el lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes, mientras que las autoridades colaboraban en el desvío del tránsito para facilitar el trabajo de los investigadores.
