Tragedia en la Ruta 9: un muerto por un choque múltiple de camiones

Al respecto, Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe emitió un comunicado: “Corte total de tránsito a la altura de Baradero en provincia de Buenos Aires, mano hacia Capital Federal por colisión múltiple”.

En tanto, recomendaron a los conductores no circular por la zona: "Se realizan desvíos, respetar indicaciones, y de ser posible, evitar la zona”.

Mientras se realizaban las pericias correspondientes, las autoridades dispusieron un desvío en el tránsito hacia la Ruta 191 para descongestionar las vías de circulación.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron ambos choques a tan poca distancia. Peritos trabajaban en el lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes, mientras que las autoridades colaboraban en el desvío del tránsito para facilitar el trabajo de los investigadores.