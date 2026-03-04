Triple choque en la Autopista Perito Moreno dejó al menos un herido

Entre los heridos, se encuentra una mujer y un hombre con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico que fueron trasladados de urgencia al Hospital Argerich. Además en el lugar se atendieron a otros dos hombres que no necesitaron traslado.

El incidente ocasionó la obstrucción de dos carriles lentos y motivó la participación de bomberos, agentes de Tránsito, trabajadores de Autopistas y efectivos de la Policía de la Ciudad, que implementaron un operativo de emergencia para asistir a las víctimas y ordenar el tránsito.

Como resultado de las tareas de rescate y asistencia, se solicitó a los conductores circular con precaución por la zona.

triple choque autopista perito moreno

Un motociclista murió tras un violento choque en Mar del Plata



Un trágico siniestro vial ocurrió este martes por la noche en la ciudad de Mar del Plata y dejó como saldo la muerte de un motociclista. Según fuentes oficiales el conductor de una Jeep Grand Cherokee circulaba a gran velocidad cuando impactó de atrás a una moto.

El hecho se produjo alrededor de las 22 en la zona de Juan B. Justo y Triunvirato. Como consecuencia del fuerte impacto contra el coche, el motociclista salió despedido y cayó sobre la cinta asfáltica, mientras que la moto quedó a varios metros de distancia. El casco terminó destrozado producto de la violencia del choque.

En la moto se trasladaban dos personas, un hombre y una mujer. El hombre fue asistido en un primer momento por enfermeros que viven en edificios cercanos, quienes le practicaron maniobras de RCP mientras aguardaban la llegada de una ambulancia. Minutos después, una unidad privada que pasaba por el lugar se detuvo tras los gritos de los presentes y continuó con las tareas de reanimación.

Pese a los esfuerzos, el motociclista falleció a los pocos minutos en el lugar. La policía cortó el tránsito en el carril derecho de Juan B. Justo en dirección al Puerto para permitir el trabajo de los peritos y el retiro de los vehículos involucrados.

Las circunstancias del hecho son materia de investigación para determinar con precisión la mecánica del choque y las responsabilidades correspondientes.