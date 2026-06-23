Tragedia en Mar del Plata: tres pasajeras dijeron que el colectivo iba a velocidad normal
Según indicó el fiscal que investiga el accidente, los testimonios coinciden con algunos videos. El chofer ya declaró y quedó en libertad.
Mientras se esperan las pericias para determinar con exactitud qué provocó el trágico accidente en Mar del Plata, el fiscal que investiga la causa, Germán Vera Tapia, reveló que tres pasajeras declararon que el colectivo iba a una velocidad normal al momento del hecho. El chofer ya testificó y quedó en libertad.
Hasta el momento, la principal hipótesis de los investigadores es que el accidente se produjo a raíz una falla mecánica del colectivo. Tanto la declaración del chofer como la de tres testimonios de pasajeras que viajaban dentro de la unidad apuntan a la misma causa.
Según comunicó el fiscal Vera Tapia, tres personas le manifestaron que “el chofer venía conduciendo normal, a velocidad normal, que paraba en las paradas que le solicitaban, frenaba en los semáforos, no iba escuchando música y frenó en el último semáforo antes de la dársena”.
“Ellas se dieron cuenta que la unidad se había roto, que el chofer volanteaba y no lo podía controlar”, comentó el funcionario judicial.
En ese sentido, indicó que cuando él llegó al lugar notó una rotura en el tren delantero: “El volante giraba, pero las ruedas no. Aparentemente no es un error humano ni una imprudencia del chofer, sino que se habría roto la unidad. Vi que el extremo de la dirección estaba quebrado o salido de su eje. No me pareció roto por el golpe”, explicó el fiscal del caso.
Si bien la pericia mecánica que se realizarán el viernes será clave para determinar si efectivamente el colectivo sufrió un desperfecto mecánico metros antes del atropello, Vera Tapia indicó que existen videos grabados por cámaras de seguridad cercanas al accidente que abonan la misma sospecha.
“Tengo algunos videos que demuestran que venía a velocidad normal. No tengo determinado nada sobre los frenos porque se cortó la corriente cuando se produjo el hecho. La pericia mecánica me va a decir sobre los frenos. La pericia accidentológica tarda un mes más o menos”, agregó el fiscal en diálogo con LU6 Radio Atlántica.
Mariano Miralles, el chofer que manejaba la unidad de la línea 532 al momento del siniestro, brindó una declaración bastante coincidente con lo que indicaron los testigos. El conductor de 30 años sostuvo que perdió el control de la unidad a causa de una falla mecánica y no por una imprudencia de su parte. “Se rompió la dirección, no giró el volante y no pude hacer nada”, habría pronunciado.
Por otra parte, respecto a la existencia de un bache que el chofer habría tenido que esquivar, el fiscal aseguró que, durante su declaración de este martes, el hombre no hizo referencia a ningún pozo. "Él no notó nada, ninguna anomalía hasta el momento del siniestro".
"Dice que no sintió ningún ruido particular, que simplemente cuando fue a girar, no le respondió y empezó a volantear. Los testigos que estaban adentro de la unidad dicen lo mismo, que notaron la falla, que se empezó a tambalear y que el chofer giraba el volante y seguía derecho. Cuando levantaron la unidad para llevársela, yo advertí que estaba el extremo de la dirección colgando", enfatizó.
Con relación al estado en que se encontraba el colectivo, el fiscal aseguró que “la VTV estaba vigente, tenía seguro, y el test de alcoholemia que se le hizo al conductor dio negativo. La unidad no era de las nuevas, pero tampoco era muy vieja”. De todas formas, señaló que toda la documentación deberá ser verificada para comprobar su originalidad.
El accidente ocurrió el lunes pasadas las 19 en Boulevard Patricio Peralta Ramos, entre Rivadavia y San Martín, cuando el colectivo de la línea 532 se desvió hacia la vereda y atropelló a varias personas que se encontraban en la zona lindera al Skate Park. Por el hecho una joven de 18 años murió y seis personas siguen internadas en el HIGA de Mar del Plata.
Tras prestar declaración, el conductor del colectivo recuperó la libertad. Por el momento, la causa fue caratulada como homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor. En caso de no comprobarse una imprudencia por parte del chofer, se pedirá el sobreseimiento.
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