Tragedia en Mar del Plata: tres pasajeras dijeron que el colectivo iba a velocidad normal

En ese sentido, indicó que cuando él llegó al lugar notó una rotura en el tren delantero: “El volante giraba, pero las ruedas no. Aparentemente no es un error humano ni una imprudencia del chofer, sino que se habría roto la unidad. Vi que el extremo de la dirección estaba quebrado o salido de su eje. No me pareció roto por el golpe”, explicó el fiscal del caso.

Si bien la pericia mecánica que se realizarán el viernes será clave para determinar si efectivamente el colectivo sufrió un desperfecto mecánico metros antes del atropello, Vera Tapia indicó que existen videos grabados por cámaras de seguridad cercanas al accidente que abonan la misma sospecha.

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“Tengo algunos videos que demuestran que venía a velocidad normal. No tengo determinado nada sobre los frenos porque se cortó la corriente cuando se produjo el hecho. La pericia mecánica me va a decir sobre los frenos. La pericia accidentológica tarda un mes más o menos”, agregó el fiscal en diálogo con LU6 Radio Atlántica.

Mariano Miralles, el chofer que manejaba la unidad de la línea 532 al momento del siniestro, brindó una declaración bastante coincidente con lo que indicaron los testigos. El conductor de 30 años sostuvo que perdió el control de la unidad a causa de una falla mecánica y no por una imprudencia de su parte. “Se rompió la dirección, no giró el volante y no pude hacer nada”, habría pronunciado.

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Por otra parte, respecto a la existencia de un bache que el chofer habría tenido que esquivar, el fiscal aseguró que, durante su declaración de este martes, el hombre no hizo referencia a ningún pozo. "Él no notó nada, ninguna anomalía hasta el momento del siniestro".

"Dice que no sintió ningún ruido particular, que simplemente cuando fue a girar, no le respondió y empezó a volantear. Los testigos que estaban adentro de la unidad dicen lo mismo, que notaron la falla, que se empezó a tambalear y que el chofer giraba el volante y seguía derecho. Cuando levantaron la unidad para llevársela, yo advertí que estaba el extremo de la dirección colgando", enfatizó.

Con relación al estado en que se encontraba el colectivo, el fiscal aseguró que “la VTV estaba vigente, tenía seguro, y el test de alcoholemia que se le hizo al conductor dio negativo. La unidad no era de las nuevas, pero tampoco era muy vieja”. De todas formas, señaló que toda la documentación deberá ser verificada para comprobar su originalidad.

El accidente ocurrió el lunes pasadas las 19 en Boulevard Patricio Peralta Ramos, entre Rivadavia y San Martín, cuando el colectivo de la línea 532 se desvió hacia la vereda y atropelló a varias personas que se encontraban en la zona lindera al Skate Park. Por el hecho una joven de 18 años murió y seis personas siguen internadas en el HIGA de Mar del Plata.

Tras prestar declaración, el conductor del colectivo recuperó la libertad. Por el momento, la causa fue caratulada como homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor. En caso de no comprobarse una imprudencia por parte del chofer, se pedirá el sobreseimiento.