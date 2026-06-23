Tragedia en Mar del Plata: declaró el chofer del colectivo y aseguró que hubo una falla mecánica

Ahora la investigación se centra en determinar con precisión qué ocurrió con el colectivo. En ese sentido, el fiscal Vera Tapia indicó que la versión brindada por Miralles coincide con los testimonios aportados por tres pasajeras que viajaban en la unidad al momento del hecho.

“El volante giraba, pero no giraban las ruedas. Aparentemente no es un error humano ni una imprudencia del chofer, sino que se habría roto la unidad. Vi que el extremo de la dirección estaba quebrado o salido de su eje. No me pareció roto por el golpe”, explicó el fiscal del caso.

Asimismo, detalló que la Verificación Técnica Vehicular del colectivo estaba vigente, que la unidad contaba con seguro y que el test de alcoholemia realizado al conductor arrojó resultado negativo.

“Hay que certificar todo. La VTV estaba vigente y tenía seguro, y el test de alcoholemia que se le hizo al conductor dio negativo. La unidad no era de las nuevas, pero tampoco era muy vieja. La Policía Científica me va a tener que determinar cómo se encontraba”, señaló Vera Tapia en diálogo con LU6 Radio Atlántica.

accidente mar del plata Una joven murió y otras seis personas permanecen internadas en el HIGA de Mar del Plata

El fiscal también reveló que los testimonios de pasajeros también apuntan a una falla previa al impacto. Según relató, tres personas que viajaban en el colectivo manifestaron que “el chofer venía conduciendo normal, a velocidad normal, que paraba en las paradas que le solicitaban, que frenaba en los semáforos, que no iba escuchando música y frenó en el último semáforo antes de la dársena. Ahí ellas se dieron cuenta que la unidad se había roto, que el chofer volanteaba y no lo podía controlar”.

En ese sentido, remarcó que las primeras pericias que se realizarán el viernes serán claves para determinar si efectivamente el colectivo sufrió un desperfecto mecánico metros antes del atropello: “Tengo algunos videos que demuestran que venía a velocidad normal. No tengo determinado nada sobre los frenos porque se cortó la corriente cuando se produjo el hecho. La pericia mecánica me va a decir sobre los frenos. La pericia accidentológica tarda un mes más o menos”, agregó el investigador.

Vera Tapia también confirmó que, tras el accidente, el conductor fue demorado en condición de aprehendido y trasladado a la Comisaría 4° de Mar del Plata por motivos de seguridad. “Lo tuvimos que sacar de ahí porque lo querían linchar”, afirmó.

La gravedad de los heridos

Hospital Interzonal General de Agudos HIGA Mar del Plata Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata

La víctima fatal fue identificada como Guadalupe Merlos, de 18 años, quien vivía en el barrio Nuevo Golf. La confirmación se conoció horas después del siniestro, luego de que la familia de la joven se acercara a la comisaría tras no encontrarla en el hospital, según informó 0223.

En cuanto a los heridos, el fiscal confirmó que seis personas continúan internadas, de las cuales cuatro tuvieron que ser operadas el mismo lunes por la noche. Entre los pacientes más graves se encuentra Thiago Vera, de 19 años, quien sufrió un traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento, fractura de fémur y tuvo que ser inducido a un coma farmacológico.

También siguen internadas un adolescente de 15 años con traumatismos faciales y fractura de un brazo, una mujer con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y una herida cortante en el cuero cabelludo; otra con fractura de cadera; una tercera con fractura de fémur; y una cuarta con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de pelvis.