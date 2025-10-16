Quién era Hernán Damiani, el histórico dirigente radical de Misiones que murió un streaming en vivo

Durante las últimas décadas, fue uno de los principales articuladores del radicalismo misionero. Según medios locales, su tarea resultó fundamental para mantener la estructura partidaria en pie frente a la hegemonía del Frente Renovador y el peso del peronismo en la provincia. También tuvo un rol protagónico en la fiscalización electoral, la afiliación y la coordinación de la logística partidaria, tareas que asumía con la misma entrega que en sus años de juventud política.

En los últimos tiempos, trabajaba en un proyecto para revitalizar la presencia territorial de la UCR y fomentar una renovación generacional dentro del partido. Su muerte deja un vacío difícil de llenar en la política misionera, especialmente dentro de un radicalismo que lo tuvo como uno de sus pilares históricos.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, expresó su dolor y respeto a través de su cuenta de X: "Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo".