Quién era Hernán Damiani, el histórico dirigente radical de Misiones que murió un streaming en vivo
Con más de cuatro décadas de militancia, fue legislador provincial, diputado nacional y una figura clave en la reconstrucción de la UCR misionera desde el regreso de la democracia.
Hernán Damiani fue uno de los dirigentes más reconocidos y respetados del radicalismo en Misiones. Su muerte, ocurrida a los 66 años tras una descompensación durante una entrevista en vivo, conmocionó al ámbito político de la provincia. Todo sucedió mientras participaba en vivo en el programa de streaming "Dólar Blue", emitido por La Casa del Streaming.
Damiani mantenía una activa participación en la vida partidaria y se desempeñaba como candidato suplente a diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), integrando la lista encabezada por Gustavo González, Guadalupe Kolodziej y Nicolás Godoy.
Abogado de formación, Damiani inició su trayectoria política en los años ochenta, cuando la Argentina recuperaba la democracia. Desde entonces, se consolidó como un referente de la UCR misionera, reconocido por su perfil dialoguista, su capacidad de articulación interna y su compromiso con el fortalecimiento institucional. Su carrera incluyó múltiples cargos legislativos y partidarios que reflejan su influencia dentro del radicalismo provincial.
Fue legislador provincial entre 1991 y 1995, y nuevamente entre 1997 y 2001. Ese mismo año dio el salto al Congreso Nacional, donde presidió la Comisión de Legislación Penal, cargo desde el cual impulsó debates relevantes en materia de justicia y derechos. También integró el Concejo Deliberante de Posadas y participó activamente en la redacción de la Carta Orgánica Municipal, un trabajo por el que fue reconocido en 2024 por el propio Concejo Deliberante por su aporte institucional.
Durante las últimas décadas, fue uno de los principales articuladores del radicalismo misionero. Según medios locales, su tarea resultó fundamental para mantener la estructura partidaria en pie frente a la hegemonía del Frente Renovador y el peso del peronismo en la provincia. También tuvo un rol protagónico en la fiscalización electoral, la afiliación y la coordinación de la logística partidaria, tareas que asumía con la misma entrega que en sus años de juventud política.
En los últimos tiempos, trabajaba en un proyecto para revitalizar la presencia territorial de la UCR y fomentar una renovación generacional dentro del partido. Su muerte deja un vacío difícil de llenar en la política misionera, especialmente dentro de un radicalismo que lo tuvo como uno de sus pilares históricos.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, expresó su dolor y respeto a través de su cuenta de X: "Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo".
