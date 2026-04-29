Un efectivo de la Policía de la Ciudad abatió a una presunta ladrona en González Catán y fue detenido

La víctima, que fue trasladada al Hospital Favaloro, donde falleció con una bala entre las costillas, sigue sin ser identificada, así como su cómplice.

Según Infobae, el hecho fue descubierto cuando la Bonaerense llegó a la escena, en la esquina de Da Vinci y Montgolfier, luego de que vecinos reportaran una serie de disparos. Una moto estaba abandonada en el lugar.

Después del hecho, Camejo se presentó en una comisaria de la zona con ropa de civil. Allí, en un testimonio que deberá ratificar ante el fiscal del caso, aseguró que fue abordado por la pareja y que extrajo su pistola reglamentaria Beretta 9 milímetros y disparó. Agregó que el delincuente “hizo un gesto” con un arma de plástico, que fue secuestrada en la escena.

ladrona gonzalez catan La pistola Beretta incautada a Camejo

Para la Justicia, por lo pronto, la reacción de Camejo fue desmedida. “Disparó 10 tiros y se fue del lugar”, continúa una fuente del expediente: diez vainas servidas fueron halladas en la escena. El fiscal Arribas sospecha que Camejo gatilló sin cesar a pesar de que los ladrones ya habían cesado su accionar.

Arribas busca más filmaciones en la zona para definir la imputación y comprender el hecho. Las filmaciones, también, permitirán establecer la ruta de fuga del cómplice que sobrevivió. El policía será indagado en las próximas horas.