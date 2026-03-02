Tragedia en Quilmes: cómo un cable para cortar la calle por el carnaval pudo decapitar al motociclista

Por su parte, el hijo de la víctima sufrió los golpes lógicos tras caer violentamente del rodado, pero su vida no corre peligro. Tras los llamados al 911 y la confirmación del deceso por parte de los servicios de emergencia y efectivos policiales, los organizadores decidieron suspender por completo las actividades de carnaval previstas.

En el marco de la investigación policial por este suceso, tres personas fueron demoradas en la zona y ya se encuentran a disposición de la Justicia para determinar sus responsabilidades.