Tragedia en Quilmes: cómo un cable para cortar la calle por el carnaval pudo decapitar al motociclista
Un hombre murió en el acto tras impactar contra una soga puesta por los vecinos para cortar la calle por un corso de Quilmes. Su hijo iba con él y sobrevivió.
Un trágico accidente conmocionó a la localidad de Quilmes Oeste este fin de semana. Un motociclista murió degollado tras impactar a gran velocidad contra un cable que cruzaba la calle de lado a lado. El conductor viajaba con su hijo menor de edad, quien resultó herido en la caída pero afortunadamente sobrevivió.
Un festejo de carnaval sin autorización
La soga mortal no estaba allí por accidente. Según el relato de los propios testigos, fueron los vecinos de la zona quienes cruzaron los cables de punta a punta para impedir el paso de los vehículos. El objetivo de esta peligrosa maniobra era cortar el tránsito para permitir el desfile de varias murgas en el marco del "Fabucorso", una celebración barrial programada para este sábado por la noche.
Sin embargo, este evento festivo fue organizado de manera totalmente informal por los habitantes del barrio y no contaba con ningún tipo de autorización por parte de la municipalidad local.
El impacto fatal y los demorados
El dramático episodio ocurrió durante la tarde en la esquina de la avenida 12 de Octubre, entre las calles 392 y 393. Al no estar correctamente señalizado en la vía pública, el conductor de la moto no vio el obstáculo y chocó de lleno con su cuello. Esto le provocó una herida letal y una masiva pérdida de sangre que terminó con su vida casi en el acto, quedando tendido sobre el asfalto.
IMPORTANTE: Quién era el motociclista que murió decapitado al llevarse puesto un cable en una calle de Quilmes
Por su parte, el hijo de la víctima sufrió los golpes lógicos tras caer violentamente del rodado, pero su vida no corre peligro. Tras los llamados al 911 y la confirmación del deceso por parte de los servicios de emergencia y efectivos policiales, los organizadores decidieron suspender por completo las actividades de carnaval previstas.
En el marco de la investigación policial por este suceso, tres personas fueron demoradas en la zona y ya se encuentran a disposición de la Justicia para determinar sus responsabilidades.
