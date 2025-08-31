Tragedia en Quilmes: murió un adolescente de 15 años y denuncian que lo atacaron en un boliche

Hermana Camilo Quilmes

El conmovedor posteo de la hermana de Camilo

En sus historias de Instagram, la hermana del joven hizo un emotivo y contundente descargo. "A Camilo, un chico lleno de vida, lo mataron a la salida del boliche. Su familia y amigos estamos destrozados y necesitamos que este caso se visibilice y no quede impune", comienza diciendo.

Y, sigue: "Si estuviste ahí, viste algo o tenes alguna información, por mínima que parezca, comunicate con su hermana a través de Instagram. Cada dato puede ayudar muchísimo".