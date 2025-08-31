Tragedia en Quilmes: murió un adolescente de 15 años y denuncian que lo atacaron en un boliche
Según se informó, el joven se descompensó en el local bailable y fue trasladado a un hospital de la zona, donde llegó sin vida.
Quilmes fue el escenario de una terrible situación y generó una gran conmoción en los vecinos. Es que en las últimas horas, se supo que un adolescente de 15 años murió en un boliche y su familia asegura que fue agredido dentro del local.
La víctima, identificada como Camilo Isabella Valenzi, había ingresado al lugar utilizando el documento de un amigo mayor de edad. Según fuentes policiales, el adolescente se descompensó y fue trasladado al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde llegó sin vida. Sin embargo, todos sus seres queridos sugieren que la muerte pudo ser el resultado de una agresión.
Un dato importante en este caso es que Camilo sufría convulsiones que podían ser desencadenadas por un susto o un golpe, lo que podría llegar a coincidir con la versión que da la familia. Además, creen que el agresor fue la persona que le prestó el DNI y terminó causándole la muerte, según informó el portal La Noticia de Quilmes.
A cargo de la investigación se encuentra la fiscal Sandra López, de la UFI N°2 de Berazategui, y ordenó una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.
En paralelo, mientras la justicia hace su trabajo, los amigos y familiares de Camilo usaron sus redes sociales para despedirlo con mucho dolor y tristeza e hicieron reclamos de justicia. La hermana de Camilo, en un emotivo posteo, pidió a posibles testigos que se acerquen a aportar información para que la muerte del joven "no quede impune".
El conmovedor posteo de la hermana de Camilo
En sus historias de Instagram, la hermana del joven hizo un emotivo y contundente descargo. "A Camilo, un chico lleno de vida, lo mataron a la salida del boliche. Su familia y amigos estamos destrozados y necesitamos que este caso se visibilice y no quede impune", comienza diciendo.
Y, sigue: "Si estuviste ahí, viste algo o tenes alguna información, por mínima que parezca, comunicate con su hermana a través de Instagram. Cada dato puede ayudar muchísimo".
