El video del ataque de motochorros a Mariana Brey: así logró escapar la periodista

Los gritos de la periodista permitieron que varias personas advirtieran lo que estaba sucediendo. “En la cuadra, justo en la esquina había un lavadero de autos, ahí salieron tres chicos”, remarcó. Los trabajadores del lugar y algunos vecinos se acercaron para asistirla y, ante esa situación, los delincuentes finalmente escaparon.

Luego del hecho, Brey también reflexionó sobre las consecuencias que podría haber tenido el intento de robo y el riesgo al que estuvo expuesta. “Y zafé, qué sé yo de qué zafé, de que me peguen un tiro, de que me roben el celular, de que se suban a la camioneta y se la lleven con todo adentro”, había expresado.

Ahora, después de conseguir las imágenes de las cámaras de seguridad y procesar el impacto del episodio, la periodista confirmó que radicará la denuncia correspondiente por el violento intento de robo que sufrió.