El video del ataque de motochorros a Mariana Brey: así logró escapar la periodista
La periodista fue interceptada por dos delincuentes armados cuando llegaba al lugar donde realiza actividad física en Quilmes.
Mariana Brey atravesó un dramático episodio de inseguridad el lunes por la tarde, cuando fue interceptada por dos motochorros armados en Quilmes. La periodista logró advertir a tiempo el movimiento de los delincuentes y reaccionó de inmediato para evitar que la alcanzaran.
Durante su participación en A la Barbarossa (Telefe), la panelista mostró las imágenes registradas por la cámara de seguridad de un vecino. El video permitió reconstruir el momento exacto en el que los delincuentes se acercaron a bordo de una moto mientras Brey se encontraba en la calle, a pocos metros del lugar donde iba a realizar actividad física.
El momento en que Mariana Brey advirtió el peligro
La periodista explicó que estaba enviando un audio de WhatsApp cuando notó que la moto se había detenido cerca de ella y algo le llamó la atención. “Yo estaba mandando un audio de WhatsApp cuando pasa la moto. Ahí me doy cuenta de que se había detenido. Algo no estaba bien”, relató al reconstruir los segundos previos al ataque.
Según contó, al descender de su vehículo detectó la maniobra sospechosa y decidió correr antes de que los delincuentes pudieran alcanzarla. En medio de la desesperación, comenzó a gritar el nombre de su profesor del gimnasio y golpeó un portón de chapa para pedir auxilio.
“Corro y empiezo a pedir ayuda. Corrí rápido y no tomé mucha conciencia. En el momento reaccioné como pude”, explicó Brey sobre la forma en la que actuó durante el episodio.
Los gritos de la periodista permitieron que varias personas advirtieran lo que estaba sucediendo. “En la cuadra, justo en la esquina había un lavadero de autos, ahí salieron tres chicos”, remarcó. Los trabajadores del lugar y algunos vecinos se acercaron para asistirla y, ante esa situación, los delincuentes finalmente escaparon.
Luego del hecho, Brey también reflexionó sobre las consecuencias que podría haber tenido el intento de robo y el riesgo al que estuvo expuesta. “Y zafé, qué sé yo de qué zafé, de que me peguen un tiro, de que me roben el celular, de que se suban a la camioneta y se la lleven con todo adentro”, había expresado.
Ahora, después de conseguir las imágenes de las cámaras de seguridad y procesar el impacto del episodio, la periodista confirmó que radicará la denuncia correspondiente por el violento intento de robo que sufrió.
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