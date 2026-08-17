Insólito doble robo en Quilmes: mientras lloraba porque le habían quitado la moto, volvieron a asaltarlo
"No tengo nada", decía el joven a los gritos, mientras dos delincuentes lo asaltaban tras un primer robo llevado a cabo instantes atrás.
Un hecho de inseguridad insólito y desgarrador ocurrió en el partido de Quilmes y quedó registrado por una cámara de seguridad privada. Un joven sufrió un doble asalto en cuestión de segundos, en un episodio que refleja la impunidad con la que actúan los delincuentes.
El video comienza mostrando al hombre caminando desolado por la vereda tras haber sufrido el robo de su vehículo. Con el casco aún en la mano, la víctima grita desesperado y se lo escucha lamentarse mientras se toma la cabeza y patea el suelo en busca de consuelo.
Sin embargo, la pesadilla estaba lejos de terminar. Apenas unos segundos después, mientras el joven continuaba llorando de pie junto a la reja de una vivienda, dos delincuentes a bordo de una motocicleta aparecieron en escena. Lejos de amedrentarse, los motochorros se subieron a la vereda y acorralaron nuevamente al joven.
El acompañante descendió del vehículo para interceptarlo y exigirle sus pertenencias. En medio de la desesperación, el joven levantó las manos, intentó explicarse y exclamó angustiado: "¡Te juro que no tengo nada! ¡Si recién me la sacaron, recién!".
Pese a sus súplicas y a constatar que ya lo habían despojado de su moto instantes antes, el delincuente no desistió y lo obligó a entregar lo poco que le quedaba, revisando sus bolsillos para quitarle el teléfono celular y objetos personales. Tras concretar el segundo atraco en menos de un minuto, los delincuentes escaparon a toda velocidad por la calle, dejando al joven caminando solo, desprovisto de todas sus pertenencias y envuelto en una profunda crisis de llanto.
VIDEO: mientras lloraba porque lo habían quitado la moto, volvieron a asaltarlo en Quilmes
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