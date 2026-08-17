Insólito doble robo en Quilmes: mientras lloraba porque le habían quitado la moto, volvieron a asaltarlo

Pese a sus súplicas y a constatar que ya lo habían despojado de su moto instantes antes, el delincuente no desistió y lo obligó a entregar lo poco que le quedaba, revisando sus bolsillos para quitarle el teléfono celular y objetos personales. Tras concretar el segundo atraco en menos de un minuto, los delincuentes escaparon a toda velocidad por la calle, dejando al joven caminando solo, desprovisto de todas sus pertenencias y envuelto en una profunda crisis de llanto.