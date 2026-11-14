Villa Lugano: cayó un delincuente por robar camionetas de alta gama

Las llaves de autos que le encontraron

El historial delictivo de Fernández Chiappori

Fernández Chiappori ya contaba con antecedentes penales firmes vinculados al robo de vehículos. En 2017 recibió una condena a 10 años y 4 meses de prisión por el delito de robo calificado por el uso de arma de fuego, dictada tras la unificación de distintas causas correspondientes a hechos cometidos entre 2009 y 2014.

En 2011 el delincuente fue vinculado a la “Banda de los Polaquitos”, dedicada al robo de camiones de carga y mercadería en la zona sur mediante el uso de armas de fuego, además de la realización de secuestros extorsivos.

Parte de los elementos que le incautaron al delincuente.

Ese mismo año fue detenido tras un enfrentamiento armado con efectivos policiales, en el que resultó herido luego de intentar escapar de un control vehicular.

En 2014 fue recapturado por la Unidad Funcional de Instrucción 4 de Avellaneda, después de haber roto los límites de su prisión domiciliaria.

En junio del año pasado fue declarado autor de cuatro robos de vehículos cometidos entre octubre de 2023 y junio de 2024, por los que recibió una pena de un año y seis meses de prisión.

Su historial no se detiene allí: incluye además un hurto simple y hurto agravado de vehículos mediante el uso de llaves falsas, registrado el 8 de abril de 2024, y tres estadías como detenido en la Unidad Penitenciaria Número 2.

También registra un antecedente por amenazas simples del 21 de noviembre de 2022.

Según Infobae, el hombre participó del secuestro extorsivo de Patricia Nine, hija del propietario de un shopping de Moreno, ocurrido el 28 de septiembre de 2004. Su rol: ocultar los vehículos utilizados para los traslados iniciales de la víctima durante su cautiverio.