Tragedia en Ruta 9: una joven murió y otra quedó gravemente herida tras el choque de un camión con un auto
Un camión chocó por detrás a un auto detenido por fallas mecánicas en el kilómetro 75 en Campana.
Una tragedia vial se desató en el kilómetro 75 de la Ruta 9, a la altura de Campana, cuando un camión embistió la parte trasera de un automóvil que se encontraba detenido sobre la banquina por un desperfecto mecánico, provocando la muerte instantánea de una joven y dejando a otra mujer en estado de extrema gravedad.
El vehículo, que trasladaba a dos jóvenes que acababan de arribar a la terminal de micros desde la provincia de Córdoba, quedó completamente destruido, atrapando a las ocupantes entre la carrocería y sus propias pertenencias.
Según las primeras informaciones, el siniestro ocurrió en el kilómetro 75, en sentido a Rosario.Un grupo de jóvenes, oriundos de Zárate, había viajado hasta la terminal de micros de Campana para buscar a las dos mujeres.
A la altura de ese punto, dos de los ocupantes descendieron a revisar un desperfecto en un Peugeot 206, mientras que las mujeres permanecieron dentro del vehículo detenido sobre la banquina.
En ese momento, el auto fue embestido desde atrás por un camión. Como consecuencia del impacto, una de las jóvenes murió en el lugar. El vehículo sufrió daños de extrema gravedad, como se puede observar en las imágenes, lo que provocó que las ocupantes quedaran atrapadas entre la carrocería y sus pertenencias.
Fuentes del caso indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que las valijas agravaron las consecuencias del impacto y provocaron que las mujeres quedaran “aplastadas adentro”.
La segunda joven que viajaba en el Peugeot resultó herida y debió ser rescatada por los Bomberos Voluntarios de Campana -quienes cortaron los metales del vehículo para liberarla- antes de ser trasladada al Hospital Municipal San José de Campana en grave estado.
Este primer siniestro derivó en un nuevo accidente a pocos metros, cuando un camión embistió a tres vehículos que habían reducido la marcha para evitar la zona afectada.
Tras el hecho, el tránsito en la zona se encuentra restringido, mientras el área permanece bajo resguardo a la espera de la realización de los peritajes correspondientes. Funciona únicamente el carril rápido.
“El cuerpo de esta mujer está arriba del vehículo, así que tenemos para rato y la traza va a estar reducida unas cuantas horas más”, confirmaron las autoridades a la agencia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario