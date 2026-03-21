Tragedia en Ruta 9: una joven murió y otra quedó gravemente herida tras el choque de un camión con un auto

A la altura de ese punto, dos de los ocupantes descendieron a revisar un desperfecto en un Peugeot 206, mientras que las mujeres permanecieron dentro del vehículo detenido sobre la banquina.

En ese momento, el auto fue embestido desde atrás por un camión. Como consecuencia del impacto, una de las jóvenes murió en el lugar. El vehículo sufrió daños de extrema gravedad, como se puede observar en las imágenes, lo que provocó que las ocupantes quedaran atrapadas entre la carrocería y sus pertenencias.

Fuentes del caso indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que las valijas agravaron las consecuencias del impacto y provocaron que las mujeres quedaran “aplastadas adentro”.

La segunda joven que viajaba en el Peugeot resultó herida y debió ser rescatada por los Bomberos Voluntarios de Campana -quienes cortaron los metales del vehículo para liberarla- antes de ser trasladada al Hospital Municipal San José de Campana en grave estado.

Este primer siniestro derivó en un nuevo accidente a pocos metros, cuando un camión embistió a tres vehículos que habían reducido la marcha para evitar la zona afectada.

Tras el hecho, el tránsito en la zona se encuentra restringido, mientras el área permanece bajo resguardo a la espera de la realización de los peritajes correspondientes. Funciona únicamente el carril rápido.

“El cuerpo de esta mujer está arriba del vehículo, así que tenemos para rato y la traza va a estar reducida unas cuantas horas más”, confirmaron las autoridades a la agencia.