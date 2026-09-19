Alerta global de Estados Unidos: piden evitar viajes a Medio Oriente
El gobierno de Estados Unidos emitió una severa advertencia y pidió a todos sus ciudadanos que reconsideren cualquier viaje a Medio Oriente por la tensión.
Debido a las crecientes tensiones y el riesgo de una escalada imprevista en Medio Oriente, el gobierno de Estados Unidos emitió una fuerte alerta oficial. Las autoridades exigieron a los ciudadanos estadounidenses extremar la vigilancia ante posibles ataques inminentes contra sus intereses, empresas e instituciones en diversas partes del mundo.
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El riesgo de ataques de Irán y el cierre del espacio aéreo
A través de un comunicado oficial difundido por el organismo consular, se remarcó que el entorno de seguridad actual es sumamente complejo. En este sentido, se advirtió a quienes se encuentren en la región o planeen viajar que deben prepararse para "posibles cancelaciones de vuelos, cierres del espacio aéreo y disrupciones en los viajes".
La preocupación central del gobierno radica en el accionar de los hutíes respaldados por Irán, quienes ya han participado en hostilidades contra Arabia Saudita atacando incluso aeropuertos civiles. El informe advierte que este conflicto militar tiene el enorme potencial de escalar rápidamente, motivo por el cual instaron a los norteamericanos a reconsiderar seriamente cualquier tipo de traslado por la zona.
Finalmente, la alerta subrayó que las instalaciones diplomáticas fuera de la región también han sido blanco de la violencia. Según el departamento estadounidense, las agrupaciones aliadas al régimen iraní podrían organizar atentados contra otros intereses de EE. UU. en el extranjero, afectando directamente a empresas, entidades y lugares asociados a sus ciudadanos a nivel global.
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