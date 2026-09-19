Alerta global de Estados Unidos: piden evitar viajes a Medio Oriente

La preocupación central del gobierno radica en el accionar de los hutíes respaldados por Irán, quienes ya han participado en hostilidades contra Arabia Saudita atacando incluso aeropuertos civiles. El informe advierte que este conflicto militar tiene el enorme potencial de escalar rápidamente, motivo por el cual instaron a los norteamericanos a reconsiderar seriamente cualquier tipo de traslado por la zona.