Mapa en vivo de las lluvias del domingo en el AMBA: a qué hora serán las tormentas más fuertes

Recomendaciones ante lluvias y tormentas

Evitá salir, en caso de que puedas.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos si hay tormenta eléctrica y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Cómo seguirá el clima en el AMBA, tras las lluvias del domingo

Para el lunes, cuando todos celebren el Día del Amigo, también se espera que haya inestabilidad, especialmente durante la tarde. No obstante, el cielo estará cubierto durante toda la jornada. Sin sol y con posibilidad de que caigan algunas gotas, la mínima rondará los 9°C, mientras que la máxima se ubicará en 13°C.