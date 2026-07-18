Mapa en vivo de las lluvias del domingo en el AMBA: a qué hora serán las tormentas más fuertes
Mientras el país entero se prepara para alentar a la Selección Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias que obligarán a estar bajo techo.
Por estas horas, persiste el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que indica lluvias y tormentas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en diferentes momentos del domingo. Con la final del Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, el organismo sugiere ver el partido bajo techo...
En tanto, las temperaturas oscilarán entre los 10°C y 15°C, y se espera que las tormentas fuertes de la madrugada se transformen en chaparrones hacia la mañana y tarde. En tanto, durante la noche dominical, el cielo permanecerá nublado.
Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Recomendaciones ante lluvias y tormentas
- Evitá salir, en caso de que puedas.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos si hay tormenta eléctrica y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Cómo seguirá el clima en el AMBA, tras las lluvias del domingo
Para el lunes, cuando todos celebren el Día del Amigo, también se espera que haya inestabilidad, especialmente durante la tarde. No obstante, el cielo estará cubierto durante toda la jornada. Sin sol y con posibilidad de que caigan algunas gotas, la mínima rondará los 9°C, mientras que la máxima se ubicará en 13°C.
Con respecto a la humedad, el alivio más notable llegará recién a mediados de la semana:
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Martes 21 de julio: Será el momento más seco de los próximos días, ya que por la tarde el cielo estará parcialmente nuboso y los índices caerán hasta un confortable 65%.
Jueves 23 de julio: Luego de una mañana inestable, el cielo se despejará hacia la tarde, propiciando otra fuerte baja en los niveles de condensación que llegarán al 73%.
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