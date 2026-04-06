Tragedia en Santa Fe: manejaba borracho, provocó un choque y murieron dos mujeres

Por disposición del fiscal de turno, el hombre quedó imputado por doble homicidio culposo en accidente de tránsito. Además, se ordenó el secuestro de los vehículos involucrados para avanzar con las pericias correspondientes que permitan determinar con precisión cómo ocurrió el hecho. En paralelo, las autoridades trabajaban en la identificación de la segunda víctima, quien había ingresado al centro de salud como NN. Con el correr de las horas, se esperaba poder establecer su identidad y dar aviso a sus familiares.

Tras finalizar las tareas en la escena, el tránsito en la zona fue restablecido durante la mañana. Sin embargo, el impacto del hecho dejó una profunda huella en la comunidad, que vuelve a enfrentarse a las consecuencias de una conducta tan peligrosa como evitable.