Tragedia en Santa Fe: manejaba borracho, provocó un choque y murieron dos mujeres
El siniestro ocurrió de madrugada y expuso una vez más las consecuencias del manejo bajo los efectos del alcohol en una provincia con normativa de tolerancia cero.
Un violento accidente de tránsito sacudió a la ciudad de Capitán Bermúdez en Santa Fe durante la madrugada del domingo, cuando un conductor que manejaba con un alto nivel de alcohol en sangre protagonizó un choque fatal que terminó con la vida de dos mujeres. El hecho generó conmoción en la región y reavivó el debate sobre la responsabilidad al volante.
El episodio se produjo alrededor de las 2:30 en la intersección de Avenida Belgrano y Paraná, donde, por motivos que aún son materia de investigación, colisionaron un automóvil y una motocicleta. La violencia del impacto fue tal que una de las víctimas, identificada como Florencia S., de 25 años, murió en el acto.
La segunda mujer, cuya identidad aún no había sido confirmada en ese momento, fue trasladada de urgencia en estado crítico al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció poco después como consecuencia de las graves heridas sufridas.
En el lugar trabajaron peritos especializados para reconstruir la mecánica del siniestro. Las tareas incluyeron relevamientos de Planimetría, mientras que el cuerpo de la joven fallecida en el acto fue derivado al Instituto Médico Legal para la correspondiente autopsia.
El conductor del automóvil, identificado por sus iniciales como M. L. Q., fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó un resultado contundente: 1,8 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra ampliamente superior a lo permitido. Cabe recordar que en la provincia de Santa Fe rige la normativa de alcohol cero al volante, lo que agrava aún más su situación judicial.
Por disposición del fiscal de turno, el hombre quedó imputado por doble homicidio culposo en accidente de tránsito. Además, se ordenó el secuestro de los vehículos involucrados para avanzar con las pericias correspondientes que permitan determinar con precisión cómo ocurrió el hecho. En paralelo, las autoridades trabajaban en la identificación de la segunda víctima, quien había ingresado al centro de salud como NN. Con el correr de las horas, se esperaba poder establecer su identidad y dar aviso a sus familiares.
Tras finalizar las tareas en la escena, el tránsito en la zona fue restablecido durante la mañana. Sin embargo, el impacto del hecho dejó una profunda huella en la comunidad, que vuelve a enfrentarse a las consecuencias de una conducta tan peligrosa como evitable.
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