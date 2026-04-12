Tragedia en Santa Fe: una familia murió en un choque camino a un torneo infantil

El impacto de la noticia generó una profunda conmoción en el ámbito del fútbol infantil del departamento San Martín. En ese contexto, la Liga Departamental decidió suspender la totalidad de la fecha 6, que debía disputarse este domingo.

“Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a la familia afectada, a los clubes y a toda la comunidad en este momento”, expresaron desde la organización en un comunicado oficial. La tragedia volvió a encender las alarmas sobre la peligrosidad de la Ruta Nacional 34, señalada junto a la 11 como una de las más riesgosas de la provincia.