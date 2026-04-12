Tragedia en Santa Fe: una familia murió en un choque camino a un torneo infantil
Dos adultos y dos niños fallecieron tras un violento impacto en la ruta 34. Un nene de siete años sobrevivió y permanece internado fuera de peligro.
Un dramático accidente sacudió este domingo a la provincia de Santa Fe, donde una familia perdió la vida en un choque ocurrido sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de Cañada Rosquín.
Las víctimas fueron dos adultos y dos niños de tan solo uno y seis años, quienes viajaban en una camioneta que colisionó contra un camión. La familia, oriunda de Carlos Pellegrini, se dirigía hacia San Martín de las Escobas para participar de un torneo de fútbol infantil.
El siniestro ocurrió alrededor de las 10 de la mañana, a la altura del kilómetro 134, cuando faltaban apenas unos 24 kilómetros para llegar a destino. Según se informó, iban a disputar el certamen llamado “Cachorritos”. Por estas horas, las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo el impacto.
En medio de la tragedia, un nene de siete años logró sobrevivir. Fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, donde permanece internado fuera de peligro, de acuerdo a lo informado por fuentes policiales.
Tragedia en Santa Fe: una familia murió en un choque camino a un torneo infantil
La violencia del choque fue tal que ambos vehículos terminaron fuera de la calzada. Esto permitió que el tránsito pudiera continuar de forma asistida, evitando un corte total, mientras se desplegaba un amplio operativo con bomberos voluntarios, ambulancias y efectivos policiales.
El impacto de la noticia generó una profunda conmoción en el ámbito del fútbol infantil del departamento San Martín. En ese contexto, la Liga Departamental decidió suspender la totalidad de la fecha 6, que debía disputarse este domingo.
“Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a la familia afectada, a los clubes y a toda la comunidad en este momento”, expresaron desde la organización en un comunicado oficial. La tragedia volvió a encender las alarmas sobre la peligrosidad de la Ruta Nacional 34, señalada junto a la 11 como una de las más riesgosas de la provincia.
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